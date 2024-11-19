19 ноября 2024

Роспотребнадзор ХМАО взялся за «Монетку» из-за продажи гнилых продуктов

Роспотребнадзор взял на контроль работу магазина «Монетка» в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Ритейлеру вынесли предупреждения из-за продажи некачественных товаров
Ритейлеру вынесли предупреждения из-за продажи некачественных товаров Фото:

Роспотребнадзор взял на контроль работу магазина «Монетка» в поселке Пионерский Советского района. Жители пожаловались, что в торговой точке продают сгнившие овощи и фрукты.

«Специалистами территориального отдела Роспотребнадзора Югры вопрос был взят под контроль. В адрес ООО „Элемент Трейд“, управляющего данным магазином, направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Наши специалисты предложили принять меры для предотвращения появления подобной продукции на прилавках в будущем», — говорится в официальном telegram-канале окружного ведомства.

Жалобы на продажу некачественной продукции в магазине Роспотребнадзор зафиксировал через систему инцидент-менеджмента. По словам одного из покупателей, в торговой точке он обнаружил пропавшие и заплесневелые овощи и фрукты.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО предупредили о рыбе с гигантскими паразитами. Тогда Роспотребнадзор посоветовал югорчанам соблюдать осторожность при употреблении ее в пищу из-за риска заразиться дифиллоботриозом.

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Роспотребнадзор взял на контроль работу магазина «Монетка» в поселке Пионерский Советского района. Жители пожаловались, что в торговой точке продают сгнившие овощи и фрукты. «Специалистами территориального отдела Роспотребнадзора Югры вопрос был взят под контроль. В адрес ООО „Элемент Трейд“, управляющего данным магазином, направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Наши специалисты предложили принять меры для предотвращения появления подобной продукции на прилавках в будущем», — говорится в официальном telegram-канале окружного ведомства. Жалобы на продажу некачественной продукции в магазине Роспотребнадзор зафиксировал через систему инцидент-менеджмента. По словам одного из покупателей, в торговой точке он обнаружил пропавшие и заплесневелые овощи и фрукты. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО предупредили о рыбе с гигантскими паразитами. Тогда Роспотребнадзор посоветовал югорчанам соблюдать осторожность при употреблении ее в пищу из-за риска заразиться дифиллоботриозом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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