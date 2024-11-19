Роспотребнадзор ХМАО взялся за «Монетку» из-за продажи гнилых продуктов

Роспотребнадзор взял на контроль работу магазина «Монетка» в поселке Пионерский Советского района. Жители пожаловались, что в торговой точке продают сгнившие овощи и фрукты.
«Специалистами территориального отдела Роспотребнадзора Югры вопрос был взят под контроль. В адрес ООО „Элемент Трейд“, управляющего данным магазином, направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Наши специалисты предложили принять меры для предотвращения появления подобной продукции на прилавках в будущем», — говорится в официальном telegram-канале окружного ведомства.
Жалобы на продажу некачественной продукции в магазине Роспотребнадзор зафиксировал через систему инцидент-менеджмента. По словам одного из покупателей, в торговой точке он обнаружил пропавшие и заплесневелые овощи и фрукты.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО предупредили о рыбе с гигантскими паразитами. Тогда Роспотребнадзор посоветовал югорчанам соблюдать осторожность при употреблении ее в пищу из-за риска заразиться дифиллоботриозом.
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