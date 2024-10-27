Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о рыбе с гигантскими паразитами

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО соблюдать осторожность при употреблении рыбы из-за риска заразиться дифиллоботриозом. Инфекцию вызывают паразиты, которые могут достигать длины в 10 метров.
«Это паразитарная инфекция, вызванная широким лентецом (Diphyllobothrium latum), который может достигать длины до 10 метров! Этот паразит обитает в организме человека и животных, и его основным источником являются пресноводные рыбы, такие как щука, судак и форель», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.
Чтобы не заразиться, инспекторы советуют варить рыбу не менее 20 минут с момента закипания воды или жарить порционными кусками. Замораживать рыбу нужно при температуре -12 на 72 часа или при -16 на 36 часов. «Солите мелкую рыбу 14 дней, крупную — 40 суток с добавлением двух килограммов соли на 10 килограммов рыбы», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Ранее URA.RU рассказывало об опасных консервах, вызывающих ботулизм. Тогда инспекторы ведомства советовали тщательно мыть и правильно обрабатывать банки, чтобы не заразиться болезнью.
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