Пермяков призвали помочь штурмовикам на спецоперации

Волонтеры пермского сообщества «Вежливые люди» призвали земляков не оставаться в стороне и помочь военнослужащим, которые участвуют в спецоперации. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» представители сообщества написали, что встретились с бойцами в тыловых лагерях и узнали, что им необходимо в первую очередь. По словам волонтеров, помимо техники участники СВО нуждаются в медикаментах и расходных медицинских материалах.
«Прошлую неделю мы провели в поездке в ЛДНР. Отвезли нашим бойцам автомобили, помощь, посетили тыловые лагеря, встретились с военнослужащими, пообщались, выявили проблемы и потребности. Основная потребность, это автомобили, колеса и коптеры! Сегодня мы объявляем сбор медикаментов для штурмового подразделения, работающего на Покровском направлении», — говорится на странице сообщества. Помощь от пермяков принимают по адресу ул Макаренко 30Б.
Военнослужащим необходимы «Левомиколь, „Диклофенак“, паста Теймурова, „Ибупрофен“, бинты, вата, шприцы и прочее — всего в перечне 36 наименований. Помочь бойцам призывал своих земляков и врач из Коми-Пермяцкого округа Владимир Алексеев, ранее добровольно ушедший на фронт. Медик рассказал, что в госпитале, где восстанавливаются раненые военнослужащие, не хватает постельного белья, мебели и медикаментов.
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