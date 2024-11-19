Первый вице-губернатор ХМАО раскрыл, на сколько лет хватит югорской нефти

Запасов нефти в ХМАО достаточно, чтобы обеспечить добычу на протяжении ста лет. Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев на Югорском экономическом форуме в рамках 28-й окружной научно-практической конференции «Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири».
«Югра, имея ресурс примерно 20 миллиардов тонн, готова обеспечивать сбалансированную добычу и оставаться нефтяным центром Российской Федерации ещё порядка ста лет. Регион может сохранить долю в общей добыче нефти на уровне 40–45% и ежегодно обеспечивать 220–240 миллионов тонн», — подчеркнул Забозлаев.
Первый вице-губернатор ХМАО также напомнил, что до введения ограничений ОПЕК+ Югра добывала 236 миллионов тонн нефти в год, что создавало возможности для дальнейшего роста. Он отметил важность внедрения новых технологий, а также формирования сбалансированной государственной политики для воспроизводства минеральной сырьевой базы.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стартовал Югорский экономический форум. В рамках события пройдет порядка 60 мероприятий.
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