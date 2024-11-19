Власти ХМАО готовы передать нефтяным компаниям более 100 новых месторождений

Власти ХМАО планируют передать в пользование нефтяным компаниям более 100 новых нефтегазовых месторождений. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев на Югорском экономическом форуме, который проходит в Ханты-Мансийске.
«За последние три года мы подготовили для передачи недропользователям чуть больше 110 участков недр. Приглашаем на территорию всех, большие и малые нефтяные компании в том числе», — заявил Забозлаев.
Первый вице-губернатор отметил, что перспективные участки находятся в восточной и западной частях Югры. Ученые, изучающие эти территории, по словам Забозлаева, подтвердили наличие значительных запасов нефти.
Ранее URA.RU писало, что нефти в ХМАО хватит на 100 лет. Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев на Югорском экономическом форуме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!