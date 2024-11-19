19 ноября 2024

Власти ХМАО готовы передать нефтяным компаниям более 100 новых месторождений

Власти ХМАО готовы передать нефтяным компаниям более 100 новых местрождений
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО планируют отдать недропользователям сотню новых нефтяных месторождений
Власти ХМАО планируют отдать недропользователям сотню новых нефтяных месторождений Фото:

Власти ХМАО планируют передать в пользование нефтяным компаниям более 100 новых нефтегазовых месторождений. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев на Югорском экономическом форуме, который проходит в Ханты-Мансийске.

«За последние три года мы подготовили для передачи недропользователям чуть больше 110 участков недр. Приглашаем на территорию всех, большие и малые нефтяные компании в том числе», — заявил Забозлаев.

Первый вице-губернатор отметил, что перспективные участки находятся в восточной и западной частях Югры. Ученые, изучающие эти территории, по словам Забозлаева, подтвердили наличие значительных запасов нефти.

Ранее URA.RU писало, что нефти в ХМАО хватит на 100 лет. Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев на Югорском экономическом форуме.

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Власти ХМАО планируют передать в пользование нефтяным компаниям более 100 новых нефтегазовых месторождений. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев на Югорском экономическом форуме, который проходит в Ханты-Мансийске. «За последние три года мы подготовили для передачи недропользователям чуть больше 110 участков недр. Приглашаем на территорию всех, большие и малые нефтяные компании в том числе», — заявил Забозлаев. Первый вице-губернатор отметил, что перспективные участки находятся в восточной и западной частях Югры. Ученые, изучающие эти территории, по словам Забозлаева, подтвердили наличие значительных запасов нефти. Ранее URA.RU писало, что нефти в ХМАО хватит на 100 лет. Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев на Югорском экономическом форуме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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