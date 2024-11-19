Нефтяные компании ХМАО попросили помощь государства в разработке «трудной» нефти

Представители ведущих нефтяных компаний ХМАО — «Сургутнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» — заявили о необходимости усилить господдержку добычи трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Проблемы нефтяной отрасли они обсудили на панельной сессии, которая проходила в рамках Югорского экономического форума в Ханты-Мансийске.
«Все понимают, что наше будущее — это ТРИЗ. К трудноизвлекаемым запасам мы относим участки недр с низкой проницаемостью нефтегазовых пластов, подгазовые и тонкослоистые коллекторы, краевые зоны и удаленные территории — там, где добывать далеко, глубоко и дорого. На таких объектах без постоянной работы с государством никак не обойтись», — заявил заместитель генерального директора по геологоразведке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Марат Мазитов.
Согласен с коллегой заместитель генерального директора и главный геолог ПАО «Сургутнефтегаз» Вячеслав Чирков. Он отметил, что технологий для разработки ТРИЗ в арсенале нефтяников достаточно, но нерентабельность таких проектов при текущей налоговой системе тормозит их реализацию. «Технологии у нас есть: многостадийные гидроразрывы пласта, многозабойные скважины и так далее. Но следующий шаг за государством. Без его поддержки и четкой классификации запасов, согласованной профильными ведомствами, дальнейшее развитие невозможно», — подчеркнул он.
Эксперты, присутствующие на дискуссии, отметили, что ранее введенные меры по стимулированию ТРИЗ помогли нарастить добычу трудной нефти. За 10 лет она увеличилась в четыре раза — с 40 до 160 миллионов тонн в год. Участники форума сошлись во мнении, что совместная работа власти и нефтяников должна продолжаться, чтобы избежать экономических потерь и проблем в регионе.
Ранее URA.RU писало, что нефти в ХМАО хватит на 100 лет. Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев на Югорском экономическом форуме.
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