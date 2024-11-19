Мэрия Кургана отказалась вносить изменения в транспортную реформу

Мэрия Кургана не хочет вносить изменения в транспортную реформу. Чиновников просили добавить пункты бесплатной пересадки и удлинить автобусные маршруты, только в администрации не хотят этим заниматься. Об этом URA.RU сообщили источники из политической сферы.
«Изначально маршруты для удешевления делили пополам, из-за чего цена поездки для пассажиров выросла вдвое: если раньше из одной части города в другую можно было доехать на одном автобусе, то сейчас надо пересаживаться. Недавно поднимался вопрос, когда будут вводить бесплатные пересадки. Ради них чиновники даже проводили исследования, но результаты никому не дают прочитать. В итоге в мэрии отказались этот вопрос рассматривать», — рассказали URA.RU источники.
Пункты пересадки развернуты на железнодорожном вокзале, Центральном рынке и на остановке Некрасова. Кроме того, были высказаны предложения о необходимости удлинения маршрутов для обеспечения более широкой доступности городского транспорта, однако власти указали на отсутствие необходимого пассажиропотока и бюджета для реализации таких мер. Со слов источников, чиновники считают, что удлинение маршрута приведет к новым недовольствам пассажиров. Ведь из-за этого решения увеличатся интервалы между остановками.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что житель Кургана Константин Маковеев, который решил доработать транспортную реформу и придумал новые схемы движения автобусов, поделился, чем руководствовался. Всего молодой человек пытается усовершенствовать 66 городских маршрутов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!