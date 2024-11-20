Курганская певица Савичева спела в дуете со звездой «Реальных пацанов». Видео

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Певица Савичева приняла участие в музыкальном шоу «Меломан», где спела песни Ирины Дубцовой и Андрея Губина
Певица Савичева приняла участие в музыкальном шоу «Меломан», где спела песни Ирины Дубцовой и Андрея Губина Фото:

Певица Юлия Савичева, являющаяся уроженкой Кургана, спела в музыкальном шоу в дуете со звездой сериала «Реальные пацаны» Владимиром Селивановым. Об этом артистка сообщила в своем telegram-канале. 

«Впервые на шоу „Меломан“ спела песни Ирины Дубцовой и Андрея Губина. Пишите, как вам наш дуэт с Владимиром Селивановым? В общем, классный формат шоу, я ведь иногда очень люблю спеть что-нибудь непредсказуемое в караоке», — написала Савичева и опубликовало отрывок из шоу с песней «О нем». 

Ранее URA.RU писало, что артистка Савичева назвала новое направление, в котором будет петь свои песни. В телешоу «Это логично» на ТНТ она заявила, что хочет продолжить свое творчество в стиле рок. 

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Певица Юлия Савичева, являющаяся уроженкой Кургана, спела в музыкальном шоу в дуете со звездой сериала «Реальные пацаны» Владимиром Селивановым. Об этом артистка сообщила в своем telegram-канале.  «Впервые на шоу „Меломан“ спела песни Ирины Дубцовой и Андрея Губина. Пишите, как вам наш дуэт с Владимиром Селивановым? В общем, классный формат шоу, я ведь иногда очень люблю спеть что-нибудь непредсказуемое в караоке», — написала Савичева и опубликовало отрывок из шоу с песней «О нем».  Ранее URA.RU писало, что артистка Савичева назвала новое направление, в котором будет петь свои песни. В телешоу «Это логично» на ТНТ она заявила, что хочет продолжить свое творчество в стиле рок. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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