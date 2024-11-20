Певица Юлия Савичева, являющаяся уроженкой Кургана, спела в музыкальном шоу в дуете со звездой сериала «Реальные пацаны» Владимиром Селивановым. Об этом артистка сообщила в своем telegram-канале.
«Впервые на шоу „Меломан“ спела песни Ирины Дубцовой и Андрея Губина. Пишите, как вам наш дуэт с Владимиром Селивановым? В общем, классный формат шоу, я ведь иногда очень люблю спеть что-нибудь непредсказуемое в караоке», — написала Савичева и опубликовало отрывок из шоу с песней «О нем».
Ранее URA.RU писало, что артистка Савичева назвала новое направление, в котором будет петь свои песни. В телешоу «Это логично» на ТНТ она заявила, что хочет продолжить свое творчество в стиле рок.
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