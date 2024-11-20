Путин ищет инвесторов в космос, но Маску вход на рынок закрыт

Вход на российский рынок космических услуг для американского миллиардера, создателя компании SpaceX Илона Маска точно будет закрыт. Как сказал URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, структура Маска является конкурентом отечественных компаний, которые и будут развивать технологии в области космоса. С этим связано поручение президента Владимира Путина первому зампреду правительства Денису Мантурову во время встречи в Кремле, на которой они обсудили нацпроекты по обеспечению технологического лидерства.
«Понятно, что руководитель любого ведомства хочет минимизировать свои затраты, все хотят получать от Роскосмоса бесплатные услуги, а в конечном итоге значит из бюджета. Если сами будут платить, то будут рационально пользоваться этими услугами, а Роскосмос будет иметь рынок.
Некоторые вещи совершенно точно нужно доработать: нужно обеспечить рынок космических услуг. Если у нас не будет рынка сбыта этих услуг, то у нас никаких бюджетных денег не хватит никогда», — заявил Путин.
Мантуров подтвердил, что в новых нацпроектах космос выделен в отдельное направление. «Делаем акцент на создании конвейерного производства спутниковых аппаратов, в том числе с учетом частного бизнеса для наращивания орбитальных группировок разного назначения и дистанционного зондирования Земли. И, конечно, для того чтобы обеспечить эффективную экономику пусков, должны разработать и запустить производство многоразовых ракет-носителей», — отметил первый вице-премьер.
По словам Мантурова, монетизация космической сферы произойдет, будут внесены соответствующие изменения в закон о космической деятельности. «Это будет касаться всех ведомств, чтобы у каждого формировался бюджет. Мы рассчитываем, в том числе на коммерческий рынок, который сегодня развивается, развивается активно. Сегодня практически ни одна деятельность, ни одна из отраслей, нет такой отрасли, которая не использует услуги дистанционного зондирования Земли», — заявил Мантуров.
На рынок космических услуг смогут зайти только российские компании, заявил URA.RU депутат Артем Кирьянов. Компании SpaceX Илона Маска на нем точно не будет места. «Зачем это нужно? Это наш конкурент. У нас есть Роскосмос, есть частные компании, которые работают в этой отрасли.
Если говорить про страновые вещи, мы можем, конечно, сотрудничать с различными корпорациями, но нужно помнить, что этот рынок конкурентный. И нам надо создавать свои активы в рамках технологического суверенитета. Слава богу, без Маска с этим справляемся», — заявил Кирьянов.
В целом, по мнению парламентария, неудивительно, что президент поставил задачу создать в России рынок космических услуг. С одной стороны, космос и имеющиеся достижения в этой области — гордость страны, говорит Кирьянов, с другой — финансирование этой сферы ограничено, и кроме бюджетных инвестиций, нужны частные. «Отрасль может зарабатывать, но для этого нужно предпринять определенные усилия. И уж тем более, те, кто пользуется услугами Роскосмоса, должны платить за это, и такие решения, думаю, будут приняты оперативно», — убежден Артем Кирьянов.
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