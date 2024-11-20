Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной прошло в Москве в Доме кино 20 ноября. Актриса скончалась на 85-м году жизни из-за остановки сердца. Последние годы жизни у нее были значительные проблемы со здоровьем. Как прошло прощание со Светланой Светличной и кто пришел на него — в материале URA.RU.
На церемонию прощания с артисткой пришло множество знаменитостей. Среди них актеры Александр Панкратов-Черный и Валерий Баринов, директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина, которая зачитала соболезнования президента РФ Владимира Путина, первый вице-президент Гильдии Борис Токарев, певец Прохор Шаляпин и другие. Также на мероприятии присутствовали и родственники Светличной — сын Алексей Ивашов и внучка Мария Ивашова. После церемонии гроб с телом актрисы вынесли из Дома кино и поместили в спецавтомобиль. Похороны артистки пройдут на Троекуровском кладбище.
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