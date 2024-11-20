В ХМАО начался судебный процесс по отмене результатов выборов мэра

В ХМАО началось рассмотрение иска об отмене результатов выборов главы Нефтеюганска. По словам истца, сургутского бизнесмена Евгения Городилова, первое заседание назначено на 3 декабря.
«К процессу уже привлекли мэра Нефтеюганска Юрия Чекунова, за которого проголосовали депутаты. Вероятно, все восемь кандидатов, подавших документы, также примут в нем участие. Рассмотрение должно начаться 3 декабря», — прокомментировал иск Городилов.
Городилов еще в ходе выборов настаивал на их нелегитимности, заявляя о несоблюдении требований к документам, которые претендентам нужно было предъявить конкурсной комиссии. Сам предприниматель принес оригиналы справок об отсутствии судимости, о непривлечении к административной ответственности и о доходах. В списке требуемых документов, размещенном на сайте администрации Нефтеюганска, требования предоставить оригиналы не было. По мнению бизнесмена, это нарушение федерального законодательства.
На выборах мэра Сургута именно из-за этого комиссия завернула депутата окружной думы от ЛДПР Виктора Сысуна. В случае победы Городилова под вопрос будет поставлена легитимность избрания не только мэра Нефтеюганска, но и всех глав городов, которые победили, подав упрощенный набор документов.
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