В ХМАО начался судебный процесс по отмене результатов выборов мэра

Суд начал рассмотрение иска об отмене результатов выборов главы Нефтеюганска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутский бизнесмен Евгений Городилов пытается оспорить результат выборов мэра Нефтеюганска в суде
Сургутский бизнесмен Евгений Городилов пытается оспорить результат выборов мэра Нефтеюганска в суде Фото:

В ХМАО началось рассмотрение иска об отмене результатов выборов главы Нефтеюганска. По словам истца, сургутского бизнесмена Евгения Городилова, первое заседание назначено на 3 декабря.

«К процессу уже привлекли мэра Нефтеюганска Юрия Чекунова, за которого проголосовали депутаты. Вероятно, все восемь кандидатов, подавших документы, также примут в нем участие. Рассмотрение должно начаться 3 декабря», — прокомментировал иск Городилов.

Городилов еще в ходе выборов настаивал на их нелегитимности, заявляя о несоблюдении требований к документам, которые претендентам нужно было предъявить конкурсной комиссии. Сам предприниматель принес оригиналы справок об отсутствии судимости, о непривлечении к административной ответственности и о доходах. В списке требуемых документов, размещенном на сайте администрации Нефтеюганска, требования предоставить оригиналы не было. По мнению бизнесмена, это нарушение федерального законодательства.

На выборах мэра Сургута именно из-за этого комиссия завернула депутата окружной думы от ЛДПР Виктора Сысуна. В случае победы Городилова под вопрос будет поставлена легитимность избрания не только мэра Нефтеюганска, но и всех глав городов, которые победили, подав упрощенный набор документов.

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В ХМАО началось рассмотрение иска об отмене результатов выборов главы Нефтеюганска. По словам истца, сургутского бизнесмена Евгения Городилова, первое заседание назначено на 3 декабря. «К процессу уже привлекли мэра Нефтеюганска Юрия Чекунова, за которого проголосовали депутаты. Вероятно, все восемь кандидатов, подавших документы, также примут в нем участие. Рассмотрение должно начаться 3 декабря», — прокомментировал иск Городилов. Городилов еще в ходе выборов настаивал на их нелегитимности, заявляя о несоблюдении требований к документам, которые претендентам нужно было предъявить конкурсной комиссии. Сам предприниматель принес оригиналы справок об отсутствии судимости, о непривлечении к административной ответственности и о доходах. В списке требуемых документов, размещенном на сайте администрации Нефтеюганска, требования предоставить оригиналы не было. По мнению бизнесмена, это нарушение федерального законодательства. На выборах мэра Сургута именно из-за этого комиссия завернула депутата окружной думы от ЛДПР Виктора Сысуна. В случае победы Городилова под вопрос будет поставлена легитимность избрания не только мэра Нефтеюганска, но и всех глав городов, которые победили, подав упрощенный набор документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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