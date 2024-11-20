США перед приходом к власти избранного президента Дональда Трампа экстренно отправят Украине военную помощь на сумму в 275 млн долларов. В пакет войдет множество боеприпасов, ракеты и противотанковые комплексы. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
«США выделяют Украине новый транш военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, минометные мины калибра 60 и 81 миллиметр, противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4», — говорится в заявлении Пентагона. Целью новых поставок является удовлетворение срочных потребностей Киева перед приходом к власти в США избранного президента Дональда Трампа, который может перестать оказывать военную поддержку стране.
Ранее журнал Rolling Stone сообщал, что мирный план Трампа по Украине может стать победой для России. Страна может объединить все освобожденные территории на Украине и заморозить конфликт в свою пользу.
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