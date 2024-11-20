Куйвашев озвучил воинственный план на свердловские выборы-2026. Фото

Губернатор Куйвашев: «Единая Россия» на выборах-2026 должна победить везде

20 ноября 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев является секретарем регионального отделения партии Фото: Размик Закарян, URA.RU «Единая Россия» должна победить во всех одномандатных округах на выборах в свердловское заксобрание 2026 года. Такую установку озвучил губернатор Евгений Куйвашев на ежегодной конференции реготделения партии, которое возглавляет. В качестве примера Куйвашев привел опыт других регионов, передает корреспондент URA.RU. «Планка взята высокая (речь об успехе региона на выборах президента, где были высокими показатели и явки, и качества голосования, — прим. URA.RU), и снижать мы ее не должны. В 2026 году предстоят выборы депутатов Государственной Думы, законодательного собрания и в 35 муниципалитетах. Цель №1 — однозначная победа во всех одномандатных избирательных округах и абсолютное большинство по партийным спискам. Как показали выборы в парламент в других регионах, это вполне достижимый результат», — заявил Куйвашев. Он призвал тех, кто метит в избирательные списки, быть активнее, работать над узнаваемостью, а в работе с населением опираться на проверенные инструменты. Например, вести информационно-просветительскую работу и рассказывать, как было и как стало. «Некоторые испытывают ложную скромность и как бы забывают о своей партийной принадлежности в период работы с населением. Напомню — партия вас выдвигает, использует свой организационный ресурс для вашего продвижения. По сути, ваше знамя, которое вы несете», — добавил губернатор. Конференция прошла вечером 20 ноября в «Екатеринбург-Экспо». Как ранее сообщало URA.RU, на ней также утвердили обновленный список президиума областного политсовета ЕР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» должна победить во всех одномандатных округах на выборах в свердловское заксобрание 2026 года. Такую установку озвучил губернатор Евгений Куйвашев на ежегодной конференции реготделения партии, которое возглавляет. В качестве примера Куйвашев привел опыт других регионов, передает корреспондент URA.RU. «Планка взята высокая (речь об успехе региона на выборах президента, где были высокими показатели и явки, и качества голосования, — прим. URA.RU), и снижать мы ее не должны. В 2026 году предстоят выборы депутатов Государственной Думы, законодательного собрания и в 35 муниципалитетах. Цель №1 — однозначная победа во всех одномандатных избирательных округах и абсолютное большинство по партийным спискам. Как показали выборы в парламент в других регионах, это вполне достижимый результат», — заявил Куйвашев. Он призвал тех, кто метит в избирательные списки, быть активнее, работать над узнаваемостью, а в работе с населением опираться на проверенные инструменты. Например, вести информационно-просветительскую работу и рассказывать, как было и как стало. «Некоторые испытывают ложную скромность и как бы забывают о своей партийной принадлежности в период работы с населением. Напомню — партия вас выдвигает, использует свой организационный ресурс для вашего продвижения. По сути, ваше знамя, которое вы несете», — добавил губернатор. Конференция прошла вечером 20 ноября в «Екатеринбург-Экспо». Как ранее сообщало URA.RU, на ней также утвердили обновленный список президиума областного политсовета ЕР.