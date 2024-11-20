Куйвашев озвучил воинственный план на свердловские выборы-2026. Фото

Губернатор Куйвашев: «Единая Россия» на выборах-2026 должна победить везде
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев является секретарем регионального отделения партии
Евгений Куйвашев является секретарем регионального отделения партии Фото:

«Единая Россия» должна победить во всех одномандатных округах на выборах в свердловское заксобрание 2026 года. Такую установку озвучил губернатор Евгений Куйвашев на ежегодной конференции реготделения партии, которое возглавляет. В качестве примера Куйвашев привел опыт других регионов, передает корреспондент URA.RU.

«Планка взята высокая (речь об успехе региона на выборах президента, где были высокими показатели и явки, и качества голосования, — прим. URA.RU), и снижать мы ее не должны. В 2026 году предстоят выборы депутатов Государственной Думы, законодательного собрания и в 35 муниципалитетах. Цель №1 — однозначная победа во всех одномандатных избирательных округах и абсолютное большинство по партийным спискам. Как показали выборы в парламент в других регионах, это вполне достижимый результат», — заявил Куйвашев.

Он призвал тех, кто метит в избирательные списки, быть активнее, работать над узнаваемостью, а в работе с населением опираться на проверенные инструменты. Например, вести информационно-просветительскую работу и рассказывать, как было и как стало.

«Некоторые испытывают ложную скромность и как бы забывают о своей партийной принадлежности в период работы с населением. Напомню — партия вас выдвигает, использует свой организационный ресурс для вашего продвижения. По сути, ваше знамя, которое вы несете», — добавил губернатор.

Конференция прошла вечером 20 ноября в «Екатеринбург-Экспо». Как ранее сообщало URA.RU, на ней также утвердили обновленный список президиума областного политсовета ЕР.

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«Единая Россия» должна победить во всех одномандатных округах на выборах в свердловское заксобрание 2026 года. Такую установку озвучил губернатор Евгений Куйвашев на ежегодной конференции реготделения партии, которое возглавляет. В качестве примера Куйвашев привел опыт других регионов, передает корреспондент URA.RU. «Планка взята высокая (речь об успехе региона на выборах президента, где были высокими показатели и явки, и качества голосования, — прим. URA.RU), и снижать мы ее не должны. В 2026 году предстоят выборы депутатов Государственной Думы, законодательного собрания и в 35 муниципалитетах. Цель №1 — однозначная победа во всех одномандатных избирательных округах и абсолютное большинство по партийным спискам. Как показали выборы в парламент в других регионах, это вполне достижимый результат», — заявил Куйвашев. Он призвал тех, кто метит в избирательные списки, быть активнее, работать над узнаваемостью, а в работе с населением опираться на проверенные инструменты. Например, вести информационно-просветительскую работу и рассказывать, как было и как стало. «Некоторые испытывают ложную скромность и как бы забывают о своей партийной принадлежности в период работы с населением. Напомню — партия вас выдвигает, использует свой организационный ресурс для вашего продвижения. По сути, ваше знамя, которое вы несете», — добавил губернатор. Конференция прошла вечером 20 ноября в «Екатеринбург-Экспо». Как ранее сообщало URA.RU, на ней также утвердили обновленный список президиума областного политсовета ЕР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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