Журналистка Sky News пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20

20 ноября 2024 в 23:51 Размер текста - 17 +

Журналистка пыталась попасть на пресс -конференцию Лаврова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналистка британского телеканала Sky News без приглашения пыталась попасть на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите G20. Однако ее путем голосования не допустили коллеги из России и Бразилии. На мероприятие были допущены только аккредитованные представители российских и бразильских СМИ, пишет «Российская газета». «Представитель Sky News не получил необходимого большинства голосов для участия в пресс-конференции», — сообщает «Российская газета». После официальной части мероприятия команда Sky News попыталась подойти к министру Лаврову, однако к тому времени он уже покинул место проведения пресс-конференции и отправился в аэропорт. В ходе саммита G20 сделаны две фотографии с лидерами стран. На одной из них, где присутствовал Лавров, не оказалось президента США Джо Байдена, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Их отсутствие объяснили «логистическим проблемами». Днем позже сделано новое совместное фото лидеров стран, однако без Лаврова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналистка британского телеканала Sky News без приглашения пыталась попасть на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите G20. Однако ее путем голосования не допустили коллеги из России и Бразилии. На мероприятие были допущены только аккредитованные представители российских и бразильских СМИ, пишет «Российская газета». «Представитель Sky News не получил необходимого большинства голосов для участия в пресс-конференции», — сообщает «Российская газета». После официальной части мероприятия команда Sky News попыталась подойти к министру Лаврову, однако к тому времени он уже покинул место проведения пресс-конференции и отправился в аэропорт. В ходе саммита G20 сделаны две фотографии с лидерами стран. На одной из них, где присутствовал Лавров, не оказалось президента США Джо Байдена, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Их отсутствие объяснили «логистическим проблемами». Днем позже сделано новое совместное фото лидеров стран, однако без Лаврова.