20 ноября 2024

Журналистка Sky News пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Журналистка пыталась попасть на пресс -конференцию Лаврова Фото:

Журналистка британского телеканала Sky News без приглашения пыталась попасть на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите G20. Однако ее путем голосования не допустили коллеги из России и Бразилии. На мероприятие были допущены только аккредитованные представители российских и бразильских СМИ, пишет «Российская газета».

«Представитель Sky News не получил необходимого большинства голосов для участия в пресс-конференции», — сообщает «Российская газета». После официальной части мероприятия команда Sky News попыталась подойти к министру Лаврову, однако к тому времени он уже покинул место проведения пресс-конференции и отправился в аэропорт.

В ходе саммита G20 сделаны две фотографии с лидерами стран. На одной из них, где присутствовал Лавров, не оказалось президента США Джо Байдена, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Их отсутствие объяснили «логистическим проблемами». Днем позже сделано новое совместное фото лидеров стран, однако без Лаврова.

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Журналистка британского телеканала Sky News без приглашения пыталась попасть на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите G20. Однако ее путем голосования не допустили коллеги из России и Бразилии. На мероприятие были допущены только аккредитованные представители российских и бразильских СМИ, пишет «Российская газета». «Представитель Sky News не получил необходимого большинства голосов для участия в пресс-конференции», — сообщает «Российская газета». После официальной части мероприятия команда Sky News попыталась подойти к министру Лаврову, однако к тому времени он уже покинул место проведения пресс-конференции и отправился в аэропорт. В ходе саммита G20 сделаны две фотографии с лидерами стран. На одной из них, где присутствовал Лавров, не оказалось президента США Джо Байдена, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Их отсутствие объяснили «логистическим проблемами». Днем позже сделано новое совместное фото лидеров стран, однако без Лаврова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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