ВСУ опубликовали видео с дрона, корректировавшего ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Враг публикует кадры удара десятка британских Storm Shadow по району усадьбы князей Барятинских в Курской области», — говорится в сообщении telegram-канал. Видеоматериал демонстрирует, как украинский дрон корректировал ракетный удар по поселку Марьино в Рыльском районе Курской области. На опубликованных кадрах видно, как происходит корректировка удара и последующие взрывы.
В Курской области произошел обстрел исторического поместья XIX века, принадлежавшего княжескому роду Барятинских, со стороны украинской армии. По информации telegram-канала Mash, местность вокруг усадьбы была немедленно оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Тип ракет, использованных при атаке, на данный момент остается неустановленным.
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