«РВ»: появились кадры ударов ВСУ ракетами Storm Shadow по Курской области

21 ноября 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

На опубликованных кадрах видно, как происходит корректировка удара и последующие взрывы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ опубликовали видео с дрона, корректировавшего ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Новость по теме ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Курской области: что происходит в регионе «Враг публикует кадры удара десятка британских Storm Shadow по району усадьбы князей Барятинских в Курской области», — говорится в сообщении telegram-канал. Видеоматериал демонстрирует, как украинский дрон корректировал ракетный удар по поселку Марьино в Рыльском районе Курской области. На опубликованных кадрах видно, как происходит корректировка удара и последующие взрывы. В Курской области произошел обстрел исторического поместья XIX века, принадлежавшего княжескому роду Барятинских, со стороны украинской армии. По информации telegram-канала Mash, местность вокруг усадьбы была немедленно оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Тип ракет, использованных при атаке, на данный момент остается неустановленным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ опубликовали видео с дрона, корректировавшего ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Враг публикует кадры удара десятка британских Storm Shadow по району усадьбы князей Барятинских в Курской области», — говорится в сообщении telegram-канал. Видеоматериал демонстрирует, как украинский дрон корректировал ракетный удар по поселку Марьино в Рыльском районе Курской области. На опубликованных кадрах видно, как происходит корректировка удара и последующие взрывы. В Курской области произошел обстрел исторического поместья XIX века, принадлежавшего княжескому роду Барятинских, со стороны украинской армии. По информации telegram-канала Mash, местность вокруг усадьбы была немедленно оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Тип ракет, использованных при атаке, на данный момент остается неустановленным.