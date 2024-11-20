20 ноября 2024

«РВ»: появились кадры ударов ВСУ ракетами Storm Shadow по Курской области

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На опубликованных кадрах видно, как происходит корректировка удара и последующие взрывы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ опубликовали видео с дрона, корректировавшего ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Новость по теме
ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Курской области: что происходит в регионе

«Враг публикует кадры удара десятка британских Storm Shadow по району усадьбы князей Барятинских в Курской области», — говорится в сообщении telegram-канал. Видеоматериал демонстрирует, как украинский дрон корректировал ракетный удар по поселку Марьино в Рыльском районе Курской области. На опубликованных кадрах видно, как происходит корректировка удара и последующие взрывы.

В Курской области произошел обстрел исторического поместья XIX века, принадлежавшего княжескому роду Барятинских, со стороны украинской армии. По информации telegram-канала Mash, местность вокруг усадьбы была немедленно оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Тип ракет, использованных при атаке, на данный момент остается неустановленным.

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ВСУ опубликовали видео с дрона, корректировавшего ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Враг публикует кадры удара десятка британских Storm Shadow по району усадьбы князей Барятинских в Курской области», — говорится в сообщении telegram-канал. Видеоматериал демонстрирует, как украинский дрон корректировал ракетный удар по поселку Марьино в Рыльском районе Курской области. На опубликованных кадрах видно, как происходит корректировка удара и последующие взрывы. В Курской области произошел обстрел исторического поместья XIX века, принадлежавшего княжескому роду Барятинских, со стороны украинской армии. По информации telegram-канала Mash, местность вокруг усадьбы была немедленно оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Тип ракет, использованных при атаке, на данный момент остается неустановленным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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