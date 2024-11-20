ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Курской области: что происходит в регионе

Mash: ВСУ атаковали ракетами усадьбу XIX века в Курской области

20 ноября 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали ракетами усадьбу XIX века в Курской области Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) 20 ноября осуществили масштабный ракетный удар по территории России, используя британские ракеты дальнего действия Storm Shadow. Это произошло после того, как ВСУ получили одобрение от западных стран. По данным Mash, ВСУ атаковали ракетами усадьбу XIX века в Курской области. Что сейчас происходит в регионе — в материале URA.RU. Почему Украина атаковала Курскую область ракетами Storm Shadow Как далеко бьют ракеты Storm Shadow, ATACMS и JASSM: какие регионы России под угрозой По информации, переданной агентством Bloomberg, Вооруженные силы Украины воспользовались британскими крылатыми ракетами для нанесения удара по военным целям на территории России. Данный шаг был предпринят в ответ на предполагаемое использование РФ войск Северной Кореи в текущем конфликте. Несмотря на эти утверждения, российский президент Владимир Путин не подтвердил наличие солдат КНДР, а аналогичные данные не обнаружены и в Пентагоне. Согласно сообщениям, местом удара стала Курская область. Известно, что было запущено 12 ракет, осколки которых приземлились в населенном пункте Марьино. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Байден разрешил наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь России Новость по теме Мир оказался на грани новой войны: что известно о решении Байдена об ударах по РФ 20 ноября стало известно, что правительство США под руководством президента Джо Байдена дало разрешение на использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. В то же время, правительство Великобритании под председательством премьер-министра Кира Стармера воздержалось от публикации официального заявления относительно применения ракет Storm Shadow против России. Американское издание TWZ напомнило о видах вооружений, которые были использованы украинскими вооруженными силами для проведения ударов по территории Курской области России. В числе примененных вооружений оказались бомбы западного производства. Согласно публикации, на российский регион осуществлялись удары с использованием американских управляемых бомб JDAM-ER и SDB, а также французских AASM-250 Hammer. Однако, как утверждает TWZ, французская крылатая ракета SCALP-EG до сих пор использовалась только для поражения объектов на территории Украины, которые находятся под контролем России. ВСУ атаковали ракетами усадьбу XIX века в Курской области Были зафиксированы ракетные удары по населенному пункту Марьино, в результате которых было выпущено не менее 12 ракет. В интернете появилось видео, демонстрирующее обломки ракет, произведенных на Западе. В telegram-канале Mash уточняется, что целью ракетной атаки могла стать историческая усадьба князей Барятинских в Курской области, возведенная в XIX веке. На территории этой усадьбы располагается санаторий «Марьино», который принадлежит Управделами Президента России. Местные жители также разместили в социальных сетях видеозаписи с места событий. На одном из видео слышны звуки взрывов, после чего в небе видны клубы черного дыма. Автор видео, зафиксировав несколько взрывов, спешно покидает открытое пространство и укрывается. Другое видео показывает последствия атак: в одном из жилых многоэтажных домов выбиты окна на втором этаже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 20 ноября осуществили масштабный ракетный удар по территории России, используя британские ракеты дальнего действия Storm Shadow. Это произошло после того, как ВСУ получили одобрение от западных стран. По данным Mash, ВСУ атаковали ракетами усадьбу XIX века в Курской области. Что сейчас происходит в регионе — в материале URA.RU. По информации, переданной агентством Bloomberg, Вооруженные силы Украины воспользовались британскими крылатыми ракетами для нанесения удара по военным целям на территории России. Данный шаг был предпринят в ответ на предполагаемое использование РФ войск Северной Кореи в текущем конфликте. Несмотря на эти утверждения, российский президент Владимир Путин не подтвердил наличие солдат КНДР, а аналогичные данные не обнаружены и в Пентагоне. Согласно сообщениям, местом удара стала Курская область. Известно, что было запущено 12 ракет, осколки которых приземлились в населенном пункте Марьино. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». 20 ноября стало известно, что правительство США под руководством президента Джо Байдена дало разрешение на использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. В то же время, правительство Великобритании под председательством премьер-министра Кира Стармера воздержалось от публикации официального заявления относительно применения ракет Storm Shadow против России. Американское издание TWZ напомнило о видах вооружений, которые были использованы украинскими вооруженными силами для проведения ударов по территории Курской области России. В числе примененных вооружений оказались бомбы западного производства. Согласно публикации, на российский регион осуществлялись удары с использованием американских управляемых бомб JDAM-ER и SDB, а также французских AASM-250 Hammer. Однако, как утверждает TWZ, французская крылатая ракета SCALP-EG до сих пор использовалась только для поражения объектов на территории Украины, которые находятся под контролем России. Были зафиксированы ракетные удары по населенному пункту Марьино, в результате которых было выпущено не менее 12 ракет. В интернете появилось видео, демонстрирующее обломки ракет, произведенных на Западе. В telegram-канале Mash уточняется, что целью ракетной атаки могла стать историческая усадьба князей Барятинских в Курской области, возведенная в XIX веке. На территории этой усадьбы располагается санаторий «Марьино», который принадлежит Управделами Президента России. Местные жители также разместили в социальных сетях видеозаписи с места событий. На одном из видео слышны звуки взрывов, после чего в небе видны клубы черного дыма. Автор видео, зафиксировав несколько взрывов, спешно покидает открытое пространство и укрывается. Другое видео показывает последствия атак: в одном из жилых многоэтажных домов выбиты окна на втором этаже.