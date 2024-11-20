20 ноября 2024

Автор конкурса красоты уехала из Кургана в Грузию, где планирует новые проекты

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Финал конкурса Мисс Екатеринбург-2022. Екатеринбург, мисс екатеринбург, конкурс красоты
Директор конкурса красоты уехала в Грузию Фото:

Автор конкурса красоты «Ты уникальная» Анастасия Колташова уехала из Кургана в Грузию, где планирует запускать новые проекты. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«Я остаюсь в Грузии. В этой стране нахожу вдохновение для своих проектов, каждый день здесь наполняет меня эмоциями. Грузия становится для меня настоящим источником творчества. Впереди ждут новые проекты, которые я планирую в этом уголке Земли», — Написала Колташова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как указано на странице девушки, она является региональным директором «самого масштабного конкурса красоты в Евразии». За шесть лет были проведены 16 финалов в семи городах. Анастасия Колташова также курировала 65 детей со всей России, находясь в команде технических директоров Всероссийского финала в Санкт-Петербурге, выступала на радио и ТВ, а также публиковалась в журналах.

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Автор конкурса красоты «Ты уникальная» Анастасия Колташова уехала из Кургана в Грузию, где планирует запускать новые проекты. Об этом она рассказала в своих соцсетях. «Я остаюсь в Грузии. В этой стране нахожу вдохновение для своих проектов, каждый день здесь наполняет меня эмоциями. Грузия становится для меня настоящим источником творчества. Впереди ждут новые проекты, которые я планирую в этом уголке Земли», — Написала Колташова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Как указано на странице девушки, она является региональным директором «самого масштабного конкурса красоты в Евразии». За шесть лет были проведены 16 финалов в семи городах. Анастасия Колташова также курировала 65 детей со всей России, находясь в команде технических директоров Всероссийского финала в Санкт-Петербурге, выступала на радио и ТВ, а также публиковалась в журналах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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