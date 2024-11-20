20 ноября 2024

Срок продления трассы М-12 «Восток» до Тюмени перенесен на год

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Трассу М-12 продлят до Тюмени только в 2026 году
Трассу М-12 продлят до Тюмени только в 2026 году Фото:

Скоростная трасса М-12 «Восток», которая свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень, будет достроена на год позже, чем планировалось — в 2026 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Появился новый маршрут, появилось новое движение транспорта и пассажиров. Мы продолжаем этот маршрут. И в следующий год мы к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год — к Тюмени», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что федеральную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2025 году. Она обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами. В январе 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве второго транспортного кольца вокруг Тюмени. Оно станет частью трассы до Москвы. Финансирование запланировано на 2026-2027 годы.

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Скоростная трасса М-12 «Восток», которая свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень, будет достроена на год позже, чем планировалось — в 2026 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Появился новый маршрут, появилось новое движение транспорта и пассажиров. Мы продолжаем этот маршрут. И в следующий год мы к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год — к Тюмени», — цитирует Хуснуллина ТАСС. Ранее URA.RU писало, что федеральную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2025 году. Она обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами. В январе 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве второго транспортного кольца вокруг Тюмени. Оно станет частью трассы до Москвы. Финансирование запланировано на 2026-2027 годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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