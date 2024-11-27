Бизнесмен со связями отступил в борьбе с собачьим приютом на «Уральской рублевке»

В Свердловской области прокуратура отказалась от требований по изъятию земельного участка у приюта для собак в Сысерти, который соседствует с заводом по производству напитков бизнесмена Лечи Атиева — именно его называют инициатором разбирательств. Единственное требование, которое осталось у надзорного ведомства, устранить имеющиеся нарушения в установленные сроки. Копия уточненного искового заявления имеется в распоряжении URA.RU.
«Прошу суд принять уточненные исковые требования: возложить на АНО „Центр помощи бездомным животным ‚Мишутка‘“ в срок до 01.06.2025 обеспечить земельный участок централизованными системами водоснабжения и водоотведения, электроснабжением, системами видеонаблюдения, организовать площадку для выгула собак, разместить ветеринарный пункт и карантинное помещение», — говорится в документе.
Помимо этого владельцам «Мишутки» необходимо провести вакцинацию животных против бешенства, разработать документы для утилизации биологических отходов, разделить территорию приюта на зоны, обеспечить его внутренними проездами и оборудовать площадку с твердым влагопроницаемым покрытием для утилизации биоотходов. Также нужно разработать и утвердить проект санитарно-защитной зоны. Все это сейчас как раз в процессе, ранее рассказывали URA.RU представители организации.
Атиев, выступая против такого соседства, заявлял — из-за приюта рядом появляются объедки, на которые слетаются птицы, загрязняющие территорию завода. И предлагал ему найти новое место. При этом в генплане города под приют определена именно эта зона, других участков в округе просто нет.
Иск о признании деятельности приюта незаконной городской прокурор подал в августе, ссылаясь на ряд нарушений, найденных во время проверки. Источники URA.RU указывали, что сделано это якобы было с подачи Атиева, который сам заканчивал юридический институт и с тех пор имеет связи в силовой среде. Однако санитарные врачи подтвердили безопасность приюта и подчеркнули, что он удовлетворяет санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Саму Сысерть негласно называют «Уральской рублевкой» из-за большого количества особняков областного истеблишмента. Закрытие приюта могло бы обернуться тем, что десятки собак оказались бы на улицах города.
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