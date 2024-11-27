27 ноября 2024

Бизнесмен со связями отступил в борьбе с собачьим приютом на «Уральской рублевке»

В Сысерти прокурор разрешил приюту, мешающему заводу, остаться на своем месте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приюту необходимо решить все проблемы до 1 июня 2025 года
Приюту необходимо решить все проблемы до 1 июня 2025 года Фото:

В Свердловской области прокуратура отказалась от требований по изъятию земельного участка у приюта для собак в Сысерти, который соседствует с заводом по производству напитков бизнесмена Лечи Атиева — именно его называют инициатором разбирательств. Единственное требование, которое осталось у надзорного ведомства, устранить имеющиеся нарушения в установленные сроки. Копия уточненного искового заявления имеется в распоряжении URA.RU.

«Прошу суд принять уточненные исковые требования: возложить на АНО „Центр помощи бездомным животным ‚Мишутка‘“ в срок до 01.06.2025 обеспечить земельный участок централизованными системами водоснабжения и водоотведения, электроснабжением, системами видеонаблюдения, организовать площадку для выгула собак, разместить ветеринарный пункт и карантинное помещение», — говорится в документе.

Помимо этого владельцам «Мишутки» необходимо провести вакцинацию животных против бешенства, разработать документы для утилизации биологических отходов, разделить территорию приюта на зоны, обеспечить его внутренними проездами и оборудовать площадку с твердым влагопроницаемым покрытием для утилизации биоотходов. Также нужно разработать и утвердить проект санитарно-защитной зоны. Все это сейчас как раз в процессе, ранее рассказывали URA.RU представители организации.

Атиев, выступая против такого соседства, заявлял — из-за приюта рядом появляются объедки, на которые слетаются птицы, загрязняющие территорию завода. И предлагал ему найти новое место. При этом в генплане города под приют определена именно эта зона, других участков в округе просто нет.

Иск о признании деятельности приюта незаконной городской прокурор подал в августе, ссылаясь на ряд нарушений, найденных во время проверки. Источники URA.RU указывали, что сделано это якобы было с подачи Атиева, который сам заканчивал юридический институт и с тех пор имеет связи в силовой среде. Однако санитарные врачи подтвердили безопасность приюта и подчеркнули, что он удовлетворяет санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Саму Сысерть негласно называют «Уральской рублевкой» из-за большого количества особняков областного истеблишмента. Закрытие приюта могло бы обернуться тем, что десятки собак оказались бы на улицах города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области прокуратура отказалась от требований по изъятию земельного участка у приюта для собак в Сысерти, который соседствует с заводом по производству напитков бизнесмена Лечи Атиева — именно его называют инициатором разбирательств. Единственное требование, которое осталось у надзорного ведомства, устранить имеющиеся нарушения в установленные сроки. Копия уточненного искового заявления имеется в распоряжении URA.RU. «Прошу суд принять уточненные исковые требования: возложить на АНО „Центр помощи бездомным животным ‚Мишутка‘“ в срок до 01.06.2025 обеспечить земельный участок централизованными системами водоснабжения и водоотведения, электроснабжением, системами видеонаблюдения, организовать площадку для выгула собак, разместить ветеринарный пункт и карантинное помещение», — говорится в документе. Помимо этого владельцам «Мишутки» необходимо провести вакцинацию животных против бешенства, разработать документы для утилизации биологических отходов, разделить территорию приюта на зоны, обеспечить его внутренними проездами и оборудовать площадку с твердым влагопроницаемым покрытием для утилизации биоотходов. Также нужно разработать и утвердить проект санитарно-защитной зоны. Все это сейчас как раз в процессе, ранее рассказывали URA.RU представители организации. Атиев, выступая против такого соседства, заявлял — из-за приюта рядом появляются объедки, на которые слетаются птицы, загрязняющие территорию завода. И предлагал ему найти новое место. При этом в генплане города под приют определена именно эта зона, других участков в округе просто нет. Иск о признании деятельности приюта незаконной городской прокурор подал в августе, ссылаясь на ряд нарушений, найденных во время проверки. Источники URA.RU указывали, что сделано это якобы было с подачи Атиева, который сам заканчивал юридический институт и с тех пор имеет связи в силовой среде. Однако санитарные врачи подтвердили безопасность приюта и подчеркнули, что он удовлетворяет санитарно-эпидемиологическим требованиям. Саму Сысерть негласно называют «Уральской рублевкой» из-за большого количества особняков областного истеблишмента. Закрытие приюта могло бы обернуться тем, что десятки собак оказались бы на улицах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...