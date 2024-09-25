Санврачи встали на сторону собачьего приюта в споре с сысертским бизнесменом со связями

Санврачи подтвердили безопасность приюта для собак «Мишутка» в Сысерти

25 сентября 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Сейчас в центре находится 160 собак, которые вскоре могут оказаться на улице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Санитарные врачи не нашли нарушений в деятельности центра помощи бездомным животным «Мишутка» в Сысерти, который пытается закрыть владелец завода по производству напитков по соседству Лечи Атиев. Копия экспертного заключения есть в распоряжении URA.RU. «Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативам», — говорится в документе. Помимо этого был получен проект санитарно-защитной зоны (также имеется в распоряжении редакции), где указано, что требования СанПиН со стороны «Мишутки» не нарушены. Новость по теме Бизнесмен со связями в прокуратуре угрожает спокойствию уральских VIP, спасая свой завод Президент центра помощи бездомным животным «Мишутка» Ольга Воробьева пояснила корреспонденту, что теперь у них есть вся необходимая документация, подтверждающая законность приюта. Также они продолжают строить карантинную зону для собак, возвели склад под корма, оплатили работы по подключению электричества. Атиеву они отправили письмо, в котором выразили надежду на дружеские отношения и плодотворную совместную работу, но оно пока не произвело на бизнесмена никакого эффекта — бизнесмен так и не хочет идти на контакт. Лечи Атиев пообещал предоставить комментарий позднее. Атиев пытается избавиться от приюта по соседству, так как считает, что он мешает работе завода. На нем разливают напитки, при этом от собак на территории вонь и грязь, антисанитария, указывает бизнесмен. Источники URA.RU указывали, что Атиев — выпускник юридического института, может воспользоваться связями в прокуратуре, чтобы закрыть приют. И действительно, недавно прокурор Сысертского городского округа обратился в суд с иском, требуя признать деятельность центра незаконной и освободить земельный участок. Предварительное судебное разбирательство назначено на второе октября. Если суд встанет на сторону Атиева, то закрытие центра может обернуться крахом для его обитателей: 160 собак окажутся на улице Сысерти. А других площадок под приют в городе нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Санитарные врачи не нашли нарушений в деятельности центра помощи бездомным животным «Мишутка» в Сысерти, который пытается закрыть владелец завода по производству напитков по соседству Лечи Атиев. Копия экспертного заключения есть в распоряжении URA.RU. «Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативам», — говорится в документе. Помимо этого был получен проект санитарно-защитной зоны (также имеется в распоряжении редакции), где указано, что требования СанПиН со стороны «Мишутки» не нарушены. Президент центра помощи бездомным животным «Мишутка» Ольга Воробьева пояснила корреспонденту, что теперь у них есть вся необходимая документация, подтверждающая законность приюта. Также они продолжают строить карантинную зону для собак, возвели склад под корма, оплатили работы по подключению электричества. Атиеву они отправили письмо, в котором выразили надежду на дружеские отношения и плодотворную совместную работу, но оно пока не произвело на бизнесмена никакого эффекта — бизнесмен так и не хочет идти на контакт. Лечи Атиев пообещал предоставить комментарий позднее. Атиев пытается избавиться от приюта по соседству, так как считает, что он мешает работе завода. На нем разливают напитки, при этом от собак на территории вонь и грязь, антисанитария, указывает бизнесмен. Источники URA.RU указывали, что Атиев — выпускник юридического института, может воспользоваться связями в прокуратуре, чтобы закрыть приют. И действительно, недавно прокурор Сысертского городского округа обратился в суд с иском, требуя признать деятельность центра незаконной и освободить земельный участок. Предварительное судебное разбирательство назначено на второе октября. Если суд встанет на сторону Атиева, то закрытие центра может обернуться крахом для его обитателей: 160 собак окажутся на улице Сысерти. А других площадок под приют в городе нет.