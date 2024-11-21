В Волгограде приостановили работу аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, взлет самолета, вылет, самолет, sukhoi superjet100, ssj100-95lr
Аэропорт Волгограда приостановил работу, передает Росавиация (архивное фото) Фото:

В Росавиации объявили о временном ограничении работы аэропортов в Волгограде. Это было сделано для обеспечения безопасности граждан.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов… временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — передает telegram-канал «Представитель Росавиации». Ограничения введены с 05:45 (по Москве). Временно рейсы не отправляются и не принимаются. В ведомстве обозначили, что безопасность пассажиров — главный приоритет для воздушной гавани.

На Украине ранее заявили, что до Волгограда дальнобойные ракеты не долетят. До этого в США дали соответствующее разрешение Киеву.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Росавиации объявили о временном ограничении работы аэропортов в Волгограде. Это было сделано для обеспечения безопасности граждан. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов… временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — передает telegram-канал «Представитель Росавиации». Ограничения введены с 05:45 (по Москве). Временно рейсы не отправляются и не принимаются. В ведомстве обозначили, что безопасность пассажиров — главный приоритет для воздушной гавани. На Украине ранее заявили, что до Волгограда дальнобойные ракеты не долетят. До этого в США дали соответствующее разрешение Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...