В Волгограде приостановили работу аэропорта

21 ноября 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Аэропорт Волгограда приостановил работу, передает Росавиация (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Росавиации объявили о временном ограничении работы аэропортов в Волгограде. Это было сделано для обеспечения безопасности граждан. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов… временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — передает telegram-канал «Представитель Росавиации». Ограничения введены с 05:45 (по Москве). Временно рейсы не отправляются и не принимаются. В ведомстве обозначили, что безопасность пассажиров — главный приоритет для воздушной гавани. На Украине ранее заявили, что до Волгограда дальнобойные ракеты не долетят. До этого в США дали соответствующее разрешение Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Росавиации объявили о временном ограничении работы аэропортов в Волгограде. Это было сделано для обеспечения безопасности граждан. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов… временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — передает telegram-канал «Представитель Росавиации». Ограничения введены с 05:45 (по Москве). Временно рейсы не отправляются и не принимаются. В ведомстве обозначили, что безопасность пассажиров — главный приоритет для воздушной гавани. На Украине ранее заявили, что до Волгограда дальнобойные ракеты не долетят. До этого в США дали соответствующее разрешение Киеву.