В Волгограде приостановили работу аэропорта

В Росавиации объявили о временном ограничении работы аэропортов в Волгограде. Это было сделано для обеспечения безопасности граждан.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов… временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — передает telegram-канал «Представитель Росавиации». Ограничения введены с 05:45 (по Москве). Временно рейсы не отправляются и не принимаются. В ведомстве обозначили, что безопасность пассажиров — главный приоритет для воздушной гавани.
На Украине ранее заявили, что до Волгограда дальнобойные ракеты не долетят. До этого в США дали соответствующее разрешение Киеву.
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В Росавиации объявили о временном ограничении работы аэропортов в Волгограде. Это было сделано для обеспечения безопасности граждан. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов… временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — передает telegram-канал «Представитель Росавиации». Ограничения введены с 05:45 (по Москве). Временно рейсы не отправляются и не принимаются. В ведомстве обозначили, что безопасность пассажиров — главный приоритет для воздушной гавани. На Украине ранее заявили, что до Волгограда дальнобойные ракеты не долетят. До этого в США дали соответствующее разрешение Киеву.