Экс-хозяева «Арианта» не сумели затормозить взыскание с себя миллиардов

Александру Аристову и членам его семьи не удалось добиться приостановки исполнительного производства по взысканию с них 46,6 млрд рублей в счет Информации об этом появилась в картотеке судебных дел.
«Принято определение об отказе в приостановлении исполнительного производства», — сообщили в арбитражном суде Москвы. Сам процесс проходит в закрытом режиме.
Иск к приставам подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Аристовых Елена Кретова и зять Александр Кретов. С каждого из них приставы взыскивают 46,6 млрд рублей в пользу государства. На счета, а также на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. До окончания судебного спора процесс по взысканию миллиардов был приостановлен, но теперь возобновится.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!