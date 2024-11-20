20 ноября 2024

Экс-хозяева «Арианта» не сумели затормозить взыскание с себя миллиардов

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Окончание разбирательства по делу «Арианта» еще далеко Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

Александру Аристову и членам его семьи не удалось добиться приостановки исполнительного производства по взысканию с них 46,6 млрд рублей в счет Информации об этом появилась в картотеке судебных дел.

«Принято определение об отказе в приостановлении исполнительного производства», — сообщили в арбитражном суде Москвы. Сам процесс проходит в закрытом режиме.

Иск к приставам подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Аристовых Елена Кретова и зять Александр Кретов. С каждого из них приставы взыскивают 46,6 млрд рублей в пользу государства. На счета, а также на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. До окончания судебного спора процесс по взысканию миллиардов был приостановлен, но теперь возобновится.

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Александру Аристову и членам его семьи не удалось добиться приостановки исполнительного производства по взысканию с них 46,6 млрд рублей в счет Информации об этом появилась в картотеке судебных дел. «Принято определение об отказе в приостановлении исполнительного производства», — сообщили в арбитражном суде Москвы. Сам процесс проходит в закрытом режиме. Иск к приставам подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Аристовых Елена Кретова и зять Александр Кретов. С каждого из них приставы взыскивают 46,6 млрд рублей в пользу государства. На счета, а также на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. До окончания судебного спора процесс по взысканию миллиардов был приостановлен, но теперь возобновится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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