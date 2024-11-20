Карту опасных мест для женщин пополнили два тюменских микрорайона

В Тюмени в карту небезопасных мест для женщин попали еще два микрорайона — Тарманы и Югра. Такая информация указана на сайте сервиса «Попутчица». Сейчас в городе отмечено 11 опасных по мнению местных жительниц точек.
«Улица не освещается совсем, очень темно и страшно. Ходят подозрительные и пьяные люди», — указано на карте в районе улицы Шишкова. Подобный комментарий написан к району Тарманы (улица Тимофея Чаркова).
Ранее URA.RU писало, что в топ подозрительных мест также попали район у ТЦ «Блошинка», второй Заречный, Дербыши, Лесобаза и Ново-Патрушево. Чаще всего тюменки жалуются на плохо освещенные места и скопление странных людей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!