20 ноября 2024

Карту опасных мест для женщин пополнили два тюменских микрорайона

© Служба новостей «URA.RU»
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Югра и Тарманы вошли в топ подозрительных районов
Югра и Тарманы вошли в топ подозрительных районов Фото:

В Тюмени в карту небезопасных мест для женщин попали еще два микрорайона — Тарманы и Югра. Такая информация указана на сайте сервиса «Попутчица». Сейчас в городе отмечено 11 опасных по мнению местных жительниц точек.

«Улица не освещается совсем, очень темно и страшно. Ходят подозрительные и пьяные люди», — указано на карте в районе улицы Шишкова. Подобный комментарий написан к району Тарманы (улица Тимофея Чаркова).

Ранее URA.RU писало, что в топ подозрительных мест также попали район у ТЦ «Блошинка», второй Заречный, Дербыши, Лесобаза и Ново-Патрушево. Чаще всего тюменки жалуются на плохо освещенные места и скопление странных людей.

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В Тюмени в карту небезопасных мест для женщин попали еще два микрорайона — Тарманы и Югра. Такая информация указана на сайте сервиса «Попутчица». Сейчас в городе отмечено 11 опасных по мнению местных жительниц точек. «Улица не освещается совсем, очень темно и страшно. Ходят подозрительные и пьяные люди», — указано на карте в районе улицы Шишкова. Подобный комментарий написан к району Тарманы (улица Тимофея Чаркова). Ранее URA.RU писало, что в топ подозрительных мест также попали район у ТЦ «Блошинка», второй Заречный, Дербыши, Лесобаза и Ново-Патрушево. Чаще всего тюменки жалуются на плохо освещенные места и скопление странных людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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