Роспотребнадзор: более половины школ Ямала нарушают СанПиН

Более половины образовательных учреждений округа не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Также в школах Ямала наблюдается дефицит кадров среди сотрудников школьных столовых, об этом URA.RU стало известно во время прямой трансляции 45 заседания окружного Законодательного собрания.
«По данным Роспотребнадзора ЯНАО порядка 38% учащихся отказываются питаться в школьных столовых. Также наблюдается дефицит кадров в школьных столовых. Проверки, проводимые с сентября, показали, что в 52% школ не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования», — сообщила в рамках заседания Законодательного собрания ЯНАО заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО Эльмира Харькова.
Ранее URA.RU сообщало, что родители из Надыма (ЯНАО) пожаловались на плохое питание в местной гимназии. А в школе №6 района Коротчаево в Новом Уренгое (ЯНАО) детям подают несвежие овощи.
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