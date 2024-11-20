20 ноября 2024

Роспотребнадзор: более половины школ Ямала нарушают СанПиН

В ЯНАО 52% школ не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО не хватает сотрудников в школьных столовых
В ЯНАО не хватает сотрудников в школьных столовых Фото:

Более половины образовательных учреждений округа не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Также в школах Ямала наблюдается дефицит кадров среди сотрудников школьных столовых, об этом URA.RU стало известно во время прямой трансляции 45 заседания окружного Законодательного собрания.

«По данным Роспотребнадзора ЯНАО порядка 38% учащихся отказываются питаться в школьных столовых. Также наблюдается дефицит кадров в школьных столовых. Проверки, проводимые с сентября, показали, что в 52% школ не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования», — сообщила в рамках заседания Законодательного собрания ЯНАО заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО Эльмира Харькова.

Ранее URA.RU сообщало, что родители из Надыма (ЯНАО) пожаловались на плохое питание в местной гимназии. А в школе №6 района Коротчаево в Новом Уренгое (ЯНАО) детям подают несвежие овощи.

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Более половины образовательных учреждений округа не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Также в школах Ямала наблюдается дефицит кадров среди сотрудников школьных столовых, об этом URA.RU стало известно во время прямой трансляции 45 заседания окружного Законодательного собрания. «По данным Роспотребнадзора ЯНАО порядка 38% учащихся отказываются питаться в школьных столовых. Также наблюдается дефицит кадров в школьных столовых. Проверки, проводимые с сентября, показали, что в 52% школ не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования», — сообщила в рамках заседания Законодательного собрания ЯНАО заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО Эльмира Харькова. Ранее URA.RU сообщало, что родители из Надыма (ЯНАО) пожаловались на плохое питание в местной гимназии. А в школе №6 района Коротчаево в Новом Уренгое (ЯНАО) детям подают несвежие овощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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