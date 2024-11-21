Бакальчук: Татьяна Ким хотела стать президентом России к 2030 году

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Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Татьяна Ким (Бакальчук) хотела стать президентом России к 2030 году, заявил ее супруг Фото:
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Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что его бывшая супруга Татьяна Ким зимой прошлого года изъявляла о своем желании стать президентом России к 2030 году. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Помню, зимой Татьяна загорелась идеей стать президентом России в 2030 году. Я улыбнулся и ответил, что пока нужно сосредоточиться на текущих задачах», — написал Бакальчук. Он заявил об этом, говоря об отношениях Татьяны Ким с братьями Мирзоян — Робертом и Леваном. По словам Владислава Бакальчука, его женой Татьяной якобы манипулируют. И ранее ей даже пообещали поддержку, если основательница Wildberries вновь вернется к идее стать президентом в будущем.

Сама Татьяна Ким еще в октябре заявила, что ее супруг может представлять опасность. Она говорила об этом в тот момент, когда Бакальчук готовил пресс-тур на складе Wildberries в Шушарах. Татьяна 30 июля 2024 года официально подала на развод с супругом после более 20 лет брака. Последний считает, что их общий бизнес подвергся рейдерскому захвату.

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Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что его бывшая супруга Татьяна Ким зимой прошлого года изъявляла о своем желании стать президентом России к 2030 году. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Помню, зимой Татьяна загорелась идеей стать президентом России в 2030 году. Я улыбнулся и ответил, что пока нужно сосредоточиться на текущих задачах», — написал Бакальчук. Он заявил об этом, говоря об отношениях Татьяны Ким с братьями Мирзоян — Робертом и Леваном. По словам Владислава Бакальчука, его женой Татьяной якобы манипулируют. И ранее ей даже пообещали поддержку, если основательница Wildberries вновь вернется к идее стать президентом в будущем. Сама Татьяна Ким еще в октябре заявила, что ее супруг может представлять опасность. Она говорила об этом в тот момент, когда Бакальчук готовил пресс-тур на складе Wildberries в Шушарах. Татьяна 30 июля 2024 года официально подала на развод с супругом после более 20 лет брака. Последний считает, что их общий бизнес подвергся рейдерскому захвату.
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