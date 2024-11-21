Двух жителей Екатеринбурга жестоко зарезал рецидивист из Кургана

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В двойном убийстве подозревается трижды судимый мужчина Фото:

Подозреваемым в двойном убийстве мужчины и женщины из Екатеринбурга стал человек, до последнего времени проживавший в Курганской области. Ранее он был трижды судим, сообщил источник URA.RU.

«Фамилия подозреваемого Рыжков, ему 44 года, до недавнего времени жил в Кетовском районе, сейчас зарегистрирован в Екатеринбурге. Ранее судим за убийство, кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — объяснил источник.

Предположительно, с места убийства подозреваемый скрылся на машине «ВАЗ 2112» серого цвета. Сейчас Рыжков объявлен в розыск. Тела екатеринбуржцев по фамилии Федотова и Куйвашев были найдены 20 ноября в луже крови. На трупах имелись ножевые ранения, также у убитых сломаны ребра. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.

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Подозреваемым в двойном убийстве мужчины и женщины из Екатеринбурга стал человек, до последнего времени проживавший в Курганской области. Ранее он был трижды судим, сообщил источник URA.RU. «Фамилия подозреваемого Рыжков, ему 44 года, до недавнего времени жил в Кетовском районе, сейчас зарегистрирован в Екатеринбурге. Ранее судим за убийство, кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — объяснил источник. Предположительно, с места убийства подозреваемый скрылся на машине «ВАЗ 2112» серого цвета. Сейчас Рыжков объявлен в розыск. Тела екатеринбуржцев по фамилии Федотова и Куйвашев были найдены 20 ноября в луже крови. На трупах имелись ножевые ранения, также у убитых сломаны ребра. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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