Двух жителей Екатеринбурга жестоко зарезал рецидивист из Кургана

Подозреваемым в двойном убийстве мужчины и женщины из Екатеринбурга стал человек, до последнего времени проживавший в Курганской области. Ранее он был трижды судим, сообщил источник URA.RU.
«Фамилия подозреваемого Рыжков, ему 44 года, до недавнего времени жил в Кетовском районе, сейчас зарегистрирован в Екатеринбурге. Ранее судим за убийство, кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — объяснил источник.
Предположительно, с места убийства подозреваемый скрылся на машине «ВАЗ 2112» серого цвета. Сейчас Рыжков объявлен в розыск. Тела екатеринбуржцев по фамилии Федотова и Куйвашев были найдены 20 ноября в луже крови. На трупах имелись ножевые ранения, также у убитых сломаны ребра. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.
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