Двух жителей Екатеринбурга жестоко зарезал рецидивист из Кургана

21 ноября 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

В двойном убийстве подозревается трижды судимый мужчина Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Подозреваемым в двойном убийстве мужчины и женщины из Екатеринбурга стал человек, до последнего времени проживавший в Курганской области. Ранее он был трижды судим, сообщил источник URA.RU. «Фамилия подозреваемого Рыжков, ему 44 года, до недавнего времени жил в Кетовском районе, сейчас зарегистрирован в Екатеринбурге. Ранее судим за убийство, кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — объяснил источник. Предположительно, с места убийства подозреваемый скрылся на машине «ВАЗ 2112» серого цвета. Сейчас Рыжков объявлен в розыск. Тела екатеринбуржцев по фамилии Федотова и Куйвашев были найдены 20 ноября в луже крови. На трупах имелись ножевые ранения, также у убитых сломаны ребра. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемым в двойном убийстве мужчины и женщины из Екатеринбурга стал человек, до последнего времени проживавший в Курганской области. Ранее он был трижды судим, сообщил источник URA.RU. «Фамилия подозреваемого Рыжков, ему 44 года, до недавнего времени жил в Кетовском районе, сейчас зарегистрирован в Екатеринбурге. Ранее судим за убийство, кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — объяснил источник. Предположительно, с места убийства подозреваемый скрылся на машине «ВАЗ 2112» серого цвета. Сейчас Рыжков объявлен в розыск. Тела екатеринбуржцев по фамилии Федотова и Куйвашев были найдены 20 ноября в луже крови. На трупах имелись ножевые ранения, также у убитых сломаны ребра. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.