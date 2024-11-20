Убийца пары в Екатеринбурге вернулся с СВО. Фото

21 ноября 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Предположительно, ранее подозреваемый принимал участие в спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге в квартире зарезали двух человек Подозреваемым в двойном убийстве в Екатеринбурге является боец СВО. Об этом сообщил источник URA.RU. Официально эта информация пока не нашла подтверждения. «Мужик — боец СВО. После расправы подался в бега, его сейчас ищут», — кратко пояснил собеседник агентства. Как сообщалось ранее, его фамилия Рыжков, до недавнего времени он проживал в Курганской области. Подозреваемый может передвигаться на машине «ВАЗ 2112» серого цвета. Екатеринбуржцы — 42-летняя Федотова и 45-летний Куйвашев — были найдены в луже крови в квартире на улице Первомайская. На телах имелись ножевые ранения, у погибших были сломаны ребра. Человек, подозреваемый в их убийстве, объявлен в розыск. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария. Дом, где произошло двойное убийство Фото: Илья Московец © URA.RU А это квартира Федотовой Фото: Илья Московец © URA.RU Накануне в квартире работали силовики и скорая Фото: Илья Московец © URA.RU Балкон квартиры, где произошла расправа Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемым в двойном убийстве в Екатеринбурге является боец СВО. Об этом сообщил источник URA.RU. Официально эта информация пока не нашла подтверждения. «Мужик — боец СВО. После расправы подался в бега, его сейчас ищут», — кратко пояснил собеседник агентства. Как сообщалось ранее, его фамилия Рыжков, до недавнего времени он проживал в Курганской области. Подозреваемый может передвигаться на машине «ВАЗ 2112» серого цвета. Екатеринбуржцы — 42-летняя Федотова и 45-летний Куйвашев — были найдены в луже крови в квартире на улице Первомайская. На телах имелись ножевые ранения, у погибших были сломаны ребра. Человек, подозреваемый в их убийстве, объявлен в розыск. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария.