20 ноября 2024

Убийца пары в Екатеринбурге вернулся с СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, шлем, каска, военные, оружие, вооружение, амуниция, спецоперация, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво
Предположительно, ранее подозреваемый принимал участие в спецоперации Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге в квартире зарезали двух человек

Подозреваемым в двойном убийстве в Екатеринбурге является боец СВО. Об этом сообщил источник URA.RU. Официально эта информация пока не нашла подтверждения.

«Мужик — боец СВО. После расправы подался в бега, его сейчас ищут», — кратко пояснил собеседник агентства. Как сообщалось ранее, его фамилия Рыжков, до недавнего времени он проживал в Курганской области. Подозреваемый может передвигаться на машине «ВАЗ 2112» серого цвета.

Екатеринбуржцы — 42-летняя Федотова и 45-летний Куйвашев — были найдены в луже крови в квартире на улице Первомайская. На телах имелись ножевые ранения, у погибших были сломаны ребра. Человек, подозреваемый в их убийстве, объявлен в розыск. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария.

Дом, где произошло двойное убийство
Дом, где произошло двойное убийство
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А это квартира Федотовой
А это квартира Федотовой
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Накануне в квартире работали силовики и скорая
Накануне в квартире работали силовики и скорая
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Балкон квартиры, где произошла расправа
Балкон квартиры, где произошла расправа
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Подозреваемым в двойном убийстве в Екатеринбурге является боец СВО. Об этом сообщил источник URA.RU. Официально эта информация пока не нашла подтверждения. «Мужик — боец СВО. После расправы подался в бега, его сейчас ищут», — кратко пояснил собеседник агентства. Как сообщалось ранее, его фамилия Рыжков, до недавнего времени он проживал в Курганской области. Подозреваемый может передвигаться на машине «ВАЗ 2112» серого цвета. Екатеринбуржцы — 42-летняя Федотова и 45-летний Куйвашев — были найдены в луже крови в квартире на улице Первомайская. На телах имелись ножевые ранения, у погибших были сломаны ребра. Человек, подозреваемый в их убийстве, объявлен в розыск. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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