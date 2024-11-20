Подозреваемым в двойном убийстве в Екатеринбурге является боец СВО. Об этом сообщил источник URA.RU. Официально эта информация пока не нашла подтверждения.
«Мужик — боец СВО. После расправы подался в бега, его сейчас ищут», — кратко пояснил собеседник агентства. Как сообщалось ранее, его фамилия Рыжков, до недавнего времени он проживал в Курганской области. Подозреваемый может передвигаться на машине «ВАЗ 2112» серого цвета.
Екатеринбуржцы — 42-летняя Федотова и 45-летний Куйвашев — были найдены в луже крови в квартире на улице Первомайская. На телах имелись ножевые ранения, у погибших были сломаны ребра. Человек, подозреваемый в их убийстве, объявлен в розыск. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария.
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Подозреваемым в двойном убийстве в Екатеринбурге является боец СВО. Об этом сообщил источник URA.RU. Официально эта информация пока не нашла подтверждения. «Мужик — боец СВО. После расправы подался в бега, его сейчас ищут», — кратко пояснил собеседник агентства. Как сообщалось ранее, его фамилия Рыжков, до недавнего времени он проживал в Курганской области. Подозреваемый может передвигаться на машине «ВАЗ 2112» серого цвета. Екатеринбуржцы — 42-летняя Федотова и 45-летний Куйвашев — были найдены в луже крови в квартире на улице Первомайская. На телах имелись ножевые ранения, у погибших были сломаны ребра. Человек, подозреваемый в их убийстве, объявлен в розыск. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария.