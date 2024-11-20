20 ноября 2024

В ХМАО назвали самые подорожавшие съемные квартиры

За год в ХМАО подорожала аренда двухкомнатных квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре за год подорожала аренда двухкомнатных квартир
В Югре за год подорожала аренда двухкомнатных квартир Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе, по сравнению с прошлым годом, больше всего подорожала аренда двухкомнатных квартир. Тенденцию связывают с тем, что осенью 2023-го владельцам жилья приходилось занижать прайс из-за плохого спроса.

«Из-за эффекта низкой базы предыдущего года ускорился годовой рост цен на аренду двухкомнатных квартир. В октябре 2023 года из-за снижения спроса на съемное жилье в автономном округе собственники были вынуждены уменьшить размер арендной платы после ее повышения в предыдущие месяцы», — сообщают на своем сайте аналитики ЦБ.

Нынешней осенью спрос на аренду оказался стабильнее. Поэтому стоимость платы за съемное жилье снижалась не так сильно, как в прошлом году.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали чаще снимать квартиры вместо покупки недвижимости. Ситуацию связывают с удорожанием кредитов на фоне роста ключевой ставки.

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В Ханты-Мансийском автономном округе, по сравнению с прошлым годом, больше всего подорожала аренда двухкомнатных квартир. Тенденцию связывают с тем, что осенью 2023-го владельцам жилья приходилось занижать прайс из-за плохого спроса. «Из-за эффекта низкой базы предыдущего года ускорился годовой рост цен на аренду двухкомнатных квартир. В октябре 2023 года из-за снижения спроса на съемное жилье в автономном округе собственники были вынуждены уменьшить размер арендной платы после ее повышения в предыдущие месяцы», — сообщают на своем сайте аналитики ЦБ. Нынешней осенью спрос на аренду оказался стабильнее. Поэтому стоимость платы за съемное жилье снижалась не так сильно, как в прошлом году. Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали чаще снимать квартиры вместо покупки недвижимости. Ситуацию связывают с удорожанием кредитов на фоне роста ключевой ставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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