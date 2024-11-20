В ХМАО назвали самые подорожавшие съемные квартиры

В Ханты-Мансийском автономном округе, по сравнению с прошлым годом, больше всего подорожала аренда двухкомнатных квартир. Тенденцию связывают с тем, что осенью 2023-го владельцам жилья приходилось занижать прайс из-за плохого спроса.
«Из-за эффекта низкой базы предыдущего года ускорился годовой рост цен на аренду двухкомнатных квартир. В октябре 2023 года из-за снижения спроса на съемное жилье в автономном округе собственники были вынуждены уменьшить размер арендной платы после ее повышения в предыдущие месяцы», — сообщают на своем сайте аналитики ЦБ.
Нынешней осенью спрос на аренду оказался стабильнее. Поэтому стоимость платы за съемное жилье снижалась не так сильно, как в прошлом году.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали чаще снимать квартиры вместо покупки недвижимости. Ситуацию связывают с удорожанием кредитов на фоне роста ключевой ставки.
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