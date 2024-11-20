Новый мэр Челябинска Лошкин назначил замом экс-силовика

Пост вице-мэра Челябинска по правовым вопросам занял Александр Ермолаев, экс-глава отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры. Такое решение принял новый градоначальник Алексей Лошкин.
Первые восемь лет после окончания вуза работал следователем в милиции, специализировался на делах по организованной преступности. Перешел в прокуратуру Челябинской области, работал старшим следователем, следователем по особо важным делам, заместителем начальника отдела по расследованию убийств и бандитизма. С 2004 года начал заниматься экономикой и коррупцией, с 2007 года возглавил отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Старший советник юстиции.
Ермолаев занял место Надежды Рыльской, считавшейся правой рукой бывшего мэра Натальи Котовой. Рыльская уволилась из мэрии 1 октября, почти сразу после того, как перешла на работу в Совет Федерации Котова. Рыльская курировала правовые и имущественные вопросы, считаясь «правой рукой» и доверенным лицом Котовой.
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