20 ноября 2024

Губернатор ХМАО Кухарук раскрыл, чему будет посвящен 2025 год

Кухарук поддержал идею объявить в Югре год исторического наследия
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поддержал идею посвятить 2025-й год историческому наследию
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поддержал идею посвятить 2025-й год историческому наследию Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поддержал идею объявить 2025 год в Югре Годом исторического наследия. С инициативой прозвучала во время форума первичных отделений партии «Единая Россия» в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Эта инициатива очень своевременная и хорошая. Она достойна того, чтобы опубликовать её на сайте голосования. Надеюсь, ее поддержит большинство жителей округа», — обратился к участникам форума глава региона.

С инициативой к губернатору обратилась секретарь местного отделения ЕР Пыть-Яха Руслана Шлыкова. Ее сын и брат — участники СВО. «Мы все, вся наша страна гордимся подвигами наших ребят, которые находятся на передовой. Мы помним подвиги наших дедов, которые подарили мир будущим поколениям. Память о подвигах и героизме должна сохраниться в истории, именно в этом сила России», — отметила Шлыкова.

Однако до окончательного решения еще далеко. За предложение должны проголосовать югорчане.

Текущий год в ХМАО проходит под эгидой народного сплочения. Его анонсировала во время итогового отчета в ноябре 2023 года экс-губернатор Наталья Комарова.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поддержал идею объявить 2025 год в Югре Годом исторического наследия. С инициативой прозвучала во время форума первичных отделений партии «Единая Россия» в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Эта инициатива очень своевременная и хорошая. Она достойна того, чтобы опубликовать её на сайте голосования. Надеюсь, ее поддержит большинство жителей округа», — обратился к участникам форума глава региона. С инициативой к губернатору обратилась секретарь местного отделения ЕР Пыть-Яха Руслана Шлыкова. Ее сын и брат — участники СВО. «Мы все, вся наша страна гордимся подвигами наших ребят, которые находятся на передовой. Мы помним подвиги наших дедов, которые подарили мир будущим поколениям. Память о подвигах и героизме должна сохраниться в истории, именно в этом сила России», — отметила Шлыкова. Однако до окончательного решения еще далеко. За предложение должны проголосовать югорчане. Текущий год в ХМАО проходит под эгидой народного сплочения. Его анонсировала во время итогового отчета в ноябре 2023 года экс-губернатор Наталья Комарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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