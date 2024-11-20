Губернатор ХМАО Кухарук раскрыл, чему будет посвящен 2025 год

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поддержал идею объявить 2025 год в Югре Годом исторического наследия. С инициативой прозвучала во время форума первичных отделений партии «Единая Россия» в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Эта инициатива очень своевременная и хорошая. Она достойна того, чтобы опубликовать её на сайте голосования. Надеюсь, ее поддержит большинство жителей округа», — обратился к участникам форума глава региона.
С инициативой к губернатору обратилась секретарь местного отделения ЕР Пыть-Яха Руслана Шлыкова. Ее сын и брат — участники СВО. «Мы все, вся наша страна гордимся подвигами наших ребят, которые находятся на передовой. Мы помним подвиги наших дедов, которые подарили мир будущим поколениям. Память о подвигах и героизме должна сохраниться в истории, именно в этом сила России», — отметила Шлыкова.
Однако до окончательного решения еще далеко. За предложение должны проголосовать югорчане.
Текущий год в ХМАО проходит под эгидой народного сплочения. Его анонсировала во время итогового отчета в ноябре 2023 года экс-губернатор Наталья Комарова.
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