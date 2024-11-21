Против математика и блогера Вербицкого завели дело о призывах к терроризму

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Судебное заседание по уголовному делу Минина. Курган, уголовное дело, подпись, вердикт, судья, суд, решение суда, судебное дело, судебное заседание
На Вербицкого заведено уголовное дело Фото:

Уголовное дело возбуждено против математика и блогера Михаила Вербицкого о призывах к терроризму. Об этом сообщили в силовых структурах. На данный момент он находится за границей.

«В отношении <…> Вербицкого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ», — рассказали в силовых структурах. Сообщение передает РИА Новости.

Ранее Вербицкий критиковал спецоперацию РФ на Украине. Кроме того, он выражал сомнения в официальной версии теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве, передает РИА Новости.

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Уголовное дело возбуждено против математика и блогера Михаила Вербицкого о призывах к терроризму. Об этом сообщили в силовых структурах. На данный момент он находится за границей. «В отношении <…> Вербицкого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ», — рассказали в силовых структурах. Сообщение передает РИА Новости. Ранее Вербицкий критиковал спецоперацию РФ на Украине. Кроме того, он выражал сомнения в официальной версии теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве, передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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