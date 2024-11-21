Происшествия Против математика и блогера Вербицкого завели дело о призывах к терроризму 21 ноября 2024 в 13:12 Размер текста - 17 + На Вербицкого заведено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уголовное дело возбуждено против математика и блогера Михаила Вербицкого о призывах к терроризму. Об этом сообщили в силовых структурах. На данный момент он находится за границей. «В отношении <…> Вербицкого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ», — рассказали в силовых структурах. Сообщение передает РИА Новости. Ранее Вербицкий критиковал спецоперацию РФ на Украине. Кроме того, он выражал сомнения в официальной версии теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве, передает РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уголовное дело возбуждено против математика и блогера Михаила Вербицкого о призывах к терроризму. Об этом сообщили в силовых структурах. На данный момент он находится за границей. «В отношении <…> Вербицкого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ», — рассказали в силовых структурах. Сообщение передает РИА Новости. Ранее Вербицкий критиковал спецоперацию РФ на Украине. Кроме того, он выражал сомнения в официальной версии теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве, передает РИА Новости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям