Против математика и блогера Вербицкого завели дело о призывах к терроризму

Уголовное дело возбуждено против математика и блогера Михаила Вербицкого о призывах к терроризму. Об этом сообщили в силовых структурах. На данный момент он находится за границей.
«В отношении <…> Вербицкого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ», — рассказали в силовых структурах. Сообщение передает РИА Новости.
Ранее Вербицкий критиковал спецоперацию РФ на Украине. Кроме того, он выражал сомнения в официальной версии теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве, передает РИА Новости.
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