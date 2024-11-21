В Москве осудили гендиректоров фирм по делу о хищениях у Минобороны

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Шустов, Савостьянов и Белов признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере
Шустов, Савостьянов и Белов признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Суд в Москве вынес приговор генеральным директорам коммерческих организаций Вячеславу Шустову, Константину Савостьянову и Сергею Белову. Они обвиняются в хищении крупной суммы бюджетных средств в ходе выполнения гособоронзаказа для нужд Минобороны, сообщили URA.RU в Следственном комитете РФ.  

«В Москве осуждены генеральные директоры коммерческих организаций, совершившие многомиллионное хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа», — заявили в СК РФ. Суд признал собранные доказательства достаточными для осуждения Шустова, Савостьянова и Белова. Они обвиняются в мошенничестве на особо крупную сумму в рамках выполнения контрактов по гособоронзаказу.

По данным следствия, в период с 2018 по 2021 год данные лица, действуя в составе организованной преступной группы и представляя интересы своих коммерческих организаций, осуществляли поставки продукции для нужд Минобороны России. В ходе исполнения многомиллионных контрактов они присваивали бюджетные средства, завышая стоимость товаров и подделывая документацию, чем нанесли ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Так, суд приговорил Савостьянова к девяти годам лишения свободы, а Шустов и Белов получили по шесть лет каждый. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Кроме того, имущество осужденных, включая денежные средства, недвижимость и автомобили на общую сумму свыше 50 миллионов рублей, было конфисковано и перешло в доход государства. 

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Суд в Москве вынес приговор генеральным директорам коммерческих организаций Вячеславу Шустову, Константину Савостьянову и Сергею Белову. Они обвиняются в хищении крупной суммы бюджетных средств в ходе выполнения гособоронзаказа для нужд Минобороны, сообщили URA.RU в Следственном комитете РФ.   «В Москве осуждены генеральные директоры коммерческих организаций, совершившие многомиллионное хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа», — заявили в СК РФ. Суд признал собранные доказательства достаточными для осуждения Шустова, Савостьянова и Белова. Они обвиняются в мошенничестве на особо крупную сумму в рамках выполнения контрактов по гособоронзаказу. По данным следствия, в период с 2018 по 2021 год данные лица, действуя в составе организованной преступной группы и представляя интересы своих коммерческих организаций, осуществляли поставки продукции для нужд Минобороны России. В ходе исполнения многомиллионных контрактов они присваивали бюджетные средства, завышая стоимость товаров и подделывая документацию, чем нанесли ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей. Так, суд приговорил Савостьянова к девяти годам лишения свободы, а Шустов и Белов получили по шесть лет каждый. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Кроме того, имущество осужденных, включая денежные средства, недвижимость и автомобили на общую сумму свыше 50 миллионов рублей, было конфисковано и перешло в доход государства. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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