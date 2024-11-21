Мужчин, обвиняемых в убийстве челябинского топ-менеджера, отправили в СИЗО

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Обвиняемых в убийстве челябинского бизнесмена мужчин отправили в СИЗО до 18 января Фото:

Двух мужчин, обвиняемых в убийстве бывшего исполняющего директора АО «Лискимонтажконструкция», уроженца Челябинской области Максима Пермякова, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Кемеровской области-Кузбасу.

«Сегодня на основании ходатайства органов следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 января 2025 года. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Кемеровской области-Кузбасу.

Тело Пермякова обнаружили на участке автодороги «Кемерово-Новосибирск». Травмы на теле говорили о криминальном характере смерти. Рядом с телом Пермякова обнаружили его автомобиль. Оперативно удалось установить причастность к убийству двух жителей города Лиски Воронежской области.

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Официальную версию причины убийства правоохранители не сообщают. По данным местных telegram-каналов, киллеров мог подослать якобы бывший муж женщины, с которой Пермяков недавно переехал в Кузбасс.

Пермякова будут хоронить в Еманжелинске. О нем известно, что он окончил Южно-Уральский госуниверситет. В августе 2023 года увлекся рыбалкой.

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Двух мужчин, обвиняемых в убийстве бывшего исполняющего директора АО «Лискимонтажконструкция», уроженца Челябинской области Максима Пермякова, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Кемеровской области-Кузбасу. «Сегодня на основании ходатайства органов следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 января 2025 года. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Кемеровской области-Кузбасу. Тело Пермякова обнаружили на участке автодороги «Кемерово-Новосибирск». Травмы на теле говорили о криминальном характере смерти. Рядом с телом Пермякова обнаружили его автомобиль. Оперативно удалось установить причастность к убийству двух жителей города Лиски Воронежской области. Официальную версию причины убийства правоохранители не сообщают. По данным местных telegram-каналов, киллеров мог подослать якобы бывший муж женщины, с которой Пермяков недавно переехал в Кузбасс. Пермякова будут хоронить в Еманжелинске. О нем известно, что он окончил Южно-Уральский госуниверситет. В августе 2023 года увлекся рыбалкой.
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