Меньше двух недель осталось у россиян на уплату нескольких видов налогов. URA.RU рассказывает, какие налоги попадают в их число, как оплатить их и до какой даты это нужно сделать.
Какие налоги нужно заплатить в конце года
В конце года жители России традиционно должны оплатить транспортный, земельный и имущественный налоги. В последние годы к этому списку также добавился налог на доход, который россияне получили в качестве процентов по вкладам, сообщает портал «Моифинансы».
Транспортный налог
Этот вид налога, по данным налоговой службы, начисляют людям, которые владеют тем, что может ездить, плавать и летать: машинами, мотоциклами, лодками, тракторами, а иногда даже самолетами и теплоходами. Размер транспортного налога зависит от мощности двигателя: чем больше лошадиных сил, тем выше будет сумма, выставленная налоговой.
Земельный налог
Его платят люди, в собственности у которых есть участки земли. Размер налога напрямую связан с кадастровой стоимостью объекта, его назначения (для строительства жилья, сельскохозяйственных нужд и так далее), а также места регистрации владельца — в разных городах ставка отличается.
Имущественный налог
Налог на имущество должны платить все собственники домов, квартир, комнат или гаражей. Если здание еще не доделано, но зарегистрировано в Росреестре как объект незавершенного строительства, налог за него тоже начислят. Платить придется и хозяевам долей в разных объектах.
Для владельцев квартир, жилых домов, гаражей и хозяйственных построек размер налога составит 0,1% от кадастровой стоимости объекта. Столько же заплатят люди, в собственности которых есть незавершенные здания.
В редких случаях ставка может быть выше — например, если кадастровые инженеры оценили стоимость объекта в сумму, превышающую 300 миллионов. В таком случае заплатить нужно будет 2,5% от кадастровой стоимости.
Налог на доход с процентов по вкладам
Обязанность заплатить налог на доход с процентов по вкладам возникает у людей, которые заработали таким путем более 150 тысяч рублей — эта сумма является не облагаемой налогом величиной.
Люди, заработавшие больше, платят налог с разницы между фактическим доходом и не облагаемой суммой. Например, человек получивший в качестве процентов по вкладам 300 тысяч рублей, заплатит налоги только с половины дохода.
13% заплатят вкладчики, чей общий годовой доход не превышает 5 миллионов рублей. Остальным налог начисляют по ставке 15%.
Налоговые льготы
Часть россиян имеет налоговые льготы и полностью или частично освобождается от уплаты некоторых видов налогов. По данным портала госпрограммы «Доступная среда», инвалиды I, II групп и инвалиды с детства имеют право не платить имущественный налог на один объект недвижимости, например, дом или квартиру.
Аналогичная льгота есть у пенсионеров и предпенсионеров (те, кому до пенсии осталось менее 5 лет). Кроме того, пожилые имеют право на налоговый вычет по земельному налогу за участок в размере 6 соток.
Люди с инвалидностью освобождаются от транспортного налога. Только если их машина переоборудована для лиц с ограниченными возможностями, имеет мощность двигателя до 100 лошадиных сил и куплена через органы соцзащиты.
Преференции имеют военнослужащие по контракту. В их случае от налогообложения освобождается до 50 квадратных метров площади квартиры, комнаты или гаража.
Полный список налоговых льгот можно посмотреть на сайте региональной налоговой инспекции. В разных областях, краях и республиках они могут быть не одинаковы.
Как узнать, сколько нужно заплатить налоговой
Уведомления с суммами начисленных налогов приходят в личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы и в личный кабинет на Госуслугах. Если человек не пользуется, всю информацию он получит в письме, которое ему пришлют по обычной почте.
До какого числа нужно заплатить налоги в 2024 году
Обычно оплачивать транспортный, земельный, имущественный и налог на проценты по вкладам нужно до 1 декабря. В этом году последний срок уплаты налогов физических лиц перенесли на 2 декабря, поскольку эта дата приходится на воскресенье. За каждый день просрочки будут начислять пени.
Как оплатить налоги
Федеральная налоговая служба предлагает россиянам несколько вариантов уплаты налогов:
- в «Личном кабинете налогоплательщика»;
- через сервис «Уплата налогов и пошлин»;
- в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
- на портале Госуслуг;
- в отделениях Почты России;
- через приложение банка или платежный терминал.
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