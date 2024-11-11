В России ежегодно 11 ноября проходит День военного пенсионера. Выбор этой даты не был случайным. Он совпадает с завершением Первой мировой войны 11 ноября 1918 года. После ухода на пенсию военные пенсионеры продолжают получать финансовую поддержку от государства. С начала следующего года размер военных пенсий составит 89,83% от последнего заработка военнослужащих, согласно закону, принятому Госдумой, одобренному Совфедом и подписанному президентом РФ Владимиром Путиным. Какие льготы положены военным пенсионерам в России — в материале URA.RU.
Кто такие военные пенсионеры
День военного пенсионера, который начал ежегодно отмечаться с 2012 года, является относительно новым праздником. Он учрежден в честь лиц, выбравших служение своей стране в качестве своей профессии. Хотя этот день не признан официальным праздником, число его отмечающих увеличивается с каждым годом.
К категории военных пенсионеров относятся те, кто служил в Вооруженных силах или других силовых структурах, таких как МВД, ФСБ, Государственная противопожарная служба, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная служба исполнения наказаний, Росгвардия, Федеральная служба судебных приставов, военная прокуратура и другие. В связи с особенностями своей службы, они уходят на пенсию не по возрасту, а по выслуге лет. Право на пенсию появляется после 20 и более лет выслуги или при увольнении по следующим основаниям:
- достижение предельного возраста пребывания на службе,
- состояние здоровья,
- проведение организационно-штатных изменений и достижение 45 лет.
Для получения права на пенсию общий трудовой стаж должен составлять не менее 25 лет. Из них не менее 12,6 лет должны быть проведены на службе в армии или силовых структурах.
Сохранение размера денежного довольствия для военной пенсии
В силу того, что за военнослужащих и сотрудников силовых структур не производится отчисление пенсионных взносов, их пенсии финансируются не из Социального фонда, а напрямую из бюджетов соответствующих ведомств. Величина пенсионных выплат для этой категории граждан прямо коррелирует с их заработной платой в период службы. С начала 2012 года пенсия составляла 54% от зарплаты, при этом предусмотрен ежегодный рост на 2%, что в конечном итоге должно привести к равенству пенсии и денежного довольствия.
Согласно законодательным нормам, к 1 января 2025 года пенсионные выплаты военнослужащим должны достичь 80% от их заработка. Однако, как сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, из-за высокой инфляции этот коэффициент был повышен до 89,83% уже с 1 октября текущего года. Владимир Путин подписал закон, который фиксирует данный коэффициент на уровне 89,83% и для 2025 года. В дополнение представители Минфина заявили, что с учетом предполагаемой индексации зарплаты военных на уровень ожидаемой инфляции с 1 октября 2025 года, пенсии увеличатся на 4,5%.
Какие надбавки предусмотрены для военных пенсионеров
Выплаты дополнительных надбавок к пенсии предусмотрены не для всех категорий военных пенсионеров, а только для отдельных групп. В 2024 году расчетный размер пенсии (РРП) составляет 8134,88 рубля.
Лицам, относящимся к первой группе инвалидности или достигшим 80-летнего возраста, предоставляется надбавка в размере 100% РРП за уход. Военные пенсионеры, не работающие и имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи, получают надбавку от 32% до 100% РРП в зависимости от количества иждивенцев. Инвалидам, получившим военную травму, начисляют от 175% до 300% РРП, в зависимости от степени инвалидности. Ветеранам боевых действий положена увеличенная на 32% РРП пенсия.
При расчете пенсии и ее надбавок также учитывается районный коэффициент. Военным пенсионерам, которые служили на Крайнем Севере не менее 15 лет или в районах, приравненных к нему, не менее 20 лет, при переезде сохраняется повышающий коэффициент. Дополнительно ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставляется военным пенсионерам-инвалидам всех групп, инвалидам войны, ветеранам боевых действий, участникам ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС или Семипалатинском полигоне, Героям Советского Союза и России, Героям Социалистического Труда и лицам, приравненным к указанным категориям.
Вторая пенсия для военных пенсионеров
В связи с тем, что выход на военную пенсию возможен в относительно раннем возрасте, множество военных пенсионеров продолжают активную трудовую деятельность в гражданском секторе, осуществляют предпринимательскую деятельность или занимаются частной практикой. В этом случае либо бывшие военные сами, либо их работодатели осуществляют уплату обязательных взносов на пенсионное страхование.
При достижении общеустановленного пенсионного возраста такие лица имеют право на получение страховой пенсии по старости, при условии наличия достаточного количества страхового стажа и пенсионных баллов. Расчет размера страховой пенсии для военных пенсионеров производится следующим образом: количество накопленных пенсионных баллов умножается на актуальную стоимость одного балла на момент назначения пенсии. В 2024 году стоимость одного балла составляет 133,05 рубля.
Также военные пенсионеры, продолжающие свою трудовую деятельность, имеют право на получение накопительной пенсии. Это касается лиц, родившихся в 1967 году и позже, а также тех, кто старше, но за которых в период с 2002 по 2004 год были сделаны перечисления страховых взносов в накопительную часть пенсии.
Федеральные и региональные льготы для военных пенсионеров
Льготы для военных пенсионеров предоставляются тем, кто отслужил не менее 20 лет. Они включают федеральные и региональные преференции. Федеральные льготы стандартизированы для всей страны и затрагивают различные аспекты жизни.
Региональные преференции могут отличаться в зависимости от субъекта федерации. К ним относятся бесплатный проезд на общественном и пригородном транспорте, компенсация 50% расходов на ЖКХ, налоговые льготы и другие.
Военные, служившие более десяти лет и уволенные по возрасту, состоянию здоровья или по организационным причинам, имеют право на жилье. Это может быть предоставление жилищной субсидии, квартиры в собственность или по договору социального найма.
Если предоставление жилья невозможно, военным пенсионерам назначается компенсация за аренду жилья. Сотрудникам силовых структур после десяти лет службы полагается единовременная выплата для приобретения жилья.
Военные пенсионеры также имеют право на лечение в ведомственных медицинских учреждениях, получение бесплатных лекарств и медицинских изделий, а также на санаторно-курортное лечение. Инвалиды войны, участники ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий получают компенсацию 50% стоимости ЖКХ и капремонта.
Переехавшим на пенсии военнослужащим и их семьям предоставляется право на бесплатный проезд к новому месту жительства. В год увольнения военные могут пройти переподготовку по гражданской специальности.
Военным пенсионерам и их семьям предоставляется приоритет при трудоустройстве в государственных организациях. Опыт военной службы засчитывается в стаж госслужбы.
Инвалиды-ветераны могут брать отпуск без сохранения заработной платы до 60 дней в году, а ветераны боевых действий — до 35 дней. Дети бывших военных имеют право на приоритетное зачисление в школы и детские сады, а дети уволенных по состоянию здоровья или в связи с травмой — без очереди.
Налоговые льготы для военных пенсионеров
Ветераны военной службы пользуются рядом налоговых преимуществ. Среди них:
- Полное освобождение от налогообложения имущества — квартиры, дома, дачи, гаража — при условии, что эти объекты не используются для предпринимательской деятельности. Также недвижимлсть не должна относиться к категории элитного жилья с оценочной стоимостью свыше 300 миллионов рублей.
- Отсутствие обязательств по уплате земельного налога для участков площадью до шести соток. Для более крупных участков предусмотрен вычет, равный кадастровой стоимости 600 квадратных метров.
- Льготные условия для получения имущественных вычетов при приобретении или строительстве жилой недвижимости, а также при выплате процентов по ипотечным кредитам. Военные пенсионеры могут перенести неиспользованный вычет на три года, предшествующих покупке, а также использовать его в последующие годы, если доходы были недостаточны для полного возврата в течение текущего года.
- Стандартный налоговый вычет в размере трех тысяч рублей предоставляется пенсионерам, участвовавшим в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также он положен тем, кто работал на объекте «Укрытие» в 1988—1990 годах.
- Освобождение от уплаты НДФЛ на получаемую пенсию, а также на стоимость путевок для санаторно-курортного лечения, материальную помощь и подарки, предоставляемые ветеранам.
- Не требуется уплата госпошлины при подаче исковых заявлений и апелляционных жалоб, если сумма требований не превышает один миллион рублей. Эта льгота применима только к искам, направленным в органы, выплачивающие пенсии.
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