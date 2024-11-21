«Благотворительности не будет»: Захарова высказалась о поставках газа Австрии

В ситуации с отсутствиями выплат за поставки российского газа поведение концерна OMV Австрии является недобросовестным и реакция РФ на это оправдана. Страна не будет заниматься благотворительностью, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это недобросовестное поведение австрийского концерна. <...> Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — заявила Захарова на брифинге. Она отметила, что негативная реакция российской стороны на поведение концерна Австрии оправдана.
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