«Благотворительности не будет»: Захарова высказалась о поставках газа Австрии

Захарова: реакция РФ на поведение концерна OMV оправдана
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова заявила, что РФ не будет заниматься благотворительностью для австрийского концерна, который не платит за газ
Захарова заявила, что РФ не будет заниматься благотворительностью для австрийского концерна, который не платит за газ Фото:

В ситуации с отсутствиями выплат за поставки российского газа поведение концерна OMV Австрии является недобросовестным и реакция РФ на это оправдана. Страна не будет заниматься благотворительностью, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это недобросовестное поведение австрийского концерна. <...> Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — заявила Захарова на брифинге. Она отметила, что негативная реакция российской стороны на поведение концерна Австрии оправдана. 

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В ситуации с отсутствиями выплат за поставки российского газа поведение концерна OMV Австрии является недобросовестным и реакция РФ на это оправдана. Страна не будет заниматься благотворительностью, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Это недобросовестное поведение австрийского концерна. <...> Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — заявила Захарова на брифинге. Она отметила, что негативная реакция российской стороны на поведение концерна Австрии оправдана. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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