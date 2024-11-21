В пермской колонии заключенный получил доступ к секретным документам

В городе Соликамск Пермского края вновь судят экс-сотрудника ИК №1 Артура Хромцова. Как и год назад, Хромцову вменяется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). В горсуде Соликамска URA.RU пояснили, что бывший сотрудник исправительного учреждения недоглядел за осужденным, который получил допуск к служебным документам. Первое заседание по делу состоялось в понедельник, 18 ноября.
«В ноябре 2022 года Храмцов, занимая должность начальника отдела безопасности ИК-1, попросил одного из осужденных явиться в отдел безопасности учреждения для выполнения работ на служебном компьютере в классе обысково-маневренной группы отдела безопасности. Осужденный, выполнив все работы, решил скопировать документы, которые предназначены только для служебного пользования», — пояснили URA.RU в суде.
Осужденный выполнял задание Хромцова по редактированию и изменению плана надзора в исправительном учреждении, а также «иные работы», добавили в суде Соликамска. Все это время зек находился в служебном помещении без присмотра и не был досмотрен сотрудником ИК-1, что является нарушением должностной инструкции.
URA.RU рассказывало, что в 2023 году Хромцов оказался на скамье подсудимых из-за скандала с избиением осужденного. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и приговорил назначил условный срок. После случившегося экс-сотрудника ИК №1 уволили со службы, он трудоустроился в компании «Уралкалий».
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