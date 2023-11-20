20 ноября 2023

Суд вынес приговор бывшему сотруднику ИК-1 в Соликамске, избившему осужденного

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд
Суд назначил Артуру Храмцову условный срок Фото:

Бывший сотрудник исправительной колонии особого режима № 1 в Соликамске (Пермский край) Артур Храмцов получил 3,5 года условно за избиение осужденного. Заседание, на котором рассматривалось дело, состоялось 21 ноября.

«Бывший начальник службы безопасности ИК-1 Артур Хромцов признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет условно с исполнительным сроком на два года», — пишет Properm. Помимо этого экс-сотруднику ГУФСИН Прикамья запрещено ему в течение года занимать руководящие должности.

ИК-1 оказалась в центре скандала после попавшего в Сеть видео. На был запечатлен сотрудник исправучреждения Артур Хромцов, избивающий привязанного осужденного. После случившегося Храмцов уволился из колонии, а в самом исправительном учреждении сменилось руководство.

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Бывший сотрудник исправительной колонии особого режима № 1 в Соликамске (Пермский край) Артур Храмцов получил 3,5 года условно за избиение осужденного. Заседание, на котором рассматривалось дело, состоялось 21 ноября. «Бывший начальник службы безопасности ИК-1 Артур Хромцов признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет условно с исполнительным сроком на два года», — пишет Properm. Помимо этого экс-сотруднику ГУФСИН Прикамья запрещено ему в течение года занимать руководящие должности. ИК-1 оказалась в центре скандала после попавшего в Сеть видео. На был запечатлен сотрудник исправучреждения Артур Хромцов, избивающий привязанного осужденного. После случившегося Храмцов уволился из колонии, а в самом исправительном учреждении сменилось руководство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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