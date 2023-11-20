Суд вынес приговор бывшему сотруднику ИК-1 в Соликамске, избившему осужденного

Бывший сотрудник исправительной колонии особого режима № 1 в Соликамске (Пермский край) Артур Храмцов получил 3,5 года условно за избиение осужденного. Заседание, на котором рассматривалось дело, состоялось 21 ноября.
«Бывший начальник службы безопасности ИК-1 Артур Хромцов признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет условно с исполнительным сроком на два года», — пишет Properm. Помимо этого экс-сотруднику ГУФСИН Прикамья запрещено ему в течение года занимать руководящие должности.
ИК-1 оказалась в центре скандала после попавшего в Сеть видео. На был запечатлен сотрудник исправучреждения Артур Хромцов, избивающий привязанного осужденного. После случившегося Храмцов уволился из колонии, а в самом исправительном учреждении сменилось руководство.
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