Песков прокомментировал слух о запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты

Песков посоветовал обращаться к ВС за информацией о якобы ударе РФ по Днепру

21 ноября 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать о слухах о якобы ударе ВС РФ по объектам на Днепре Фото: Даниил Глухов © URA.RU Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами прокомментировал украинские слухи, будто Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Песков отметил, что за такой информацией следует обращаться к российским военным, а самому ему нечего сказать по этому поводу. «Рекомендую обращаться к военным. Нечего сказать по этой теме [слухам, будто РФ запустила баллистическую ракету на территории Украины]», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Утром украинские telegram-каналы начали писать, будто Россия запустила баллистическую ракету по объектам на Днепре. По их словам. РФ также якобы ударила по украинской территории при помощи крылатых и межконтинентальных ракет. Соответствующую информацию распространяли украинские воздушные силы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами прокомментировал украинские слухи, будто Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Песков отметил, что за такой информацией следует обращаться к российским военным, а самому ему нечего сказать по этому поводу. «Рекомендую обращаться к военным. Нечего сказать по этой теме [слухам, будто РФ запустила баллистическую ракету на территории Украины]», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Утром украинские telegram-каналы начали писать, будто Россия запустила баллистическую ракету по объектам на Днепре. По их словам. РФ также якобы ударила по украинской территории при помощи крылатых и межконтинентальных ракет. Соответствующую информацию распространяли украинские воздушные силы.