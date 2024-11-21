Песков прокомментировал слух о запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты

Песков посоветовал обращаться к ВС за информацией о якобы ударе РФ по Днепру
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков, дмитрий песков
Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать о слухах о якобы ударе ВС РФ по объектам на Днепре Фото:

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами прокомментировал украинские слухи, будто Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Песков отметил, что за такой информацией следует обращаться к российским военным, а самому ему нечего сказать по этому поводу.

«Рекомендую обращаться к военным. Нечего сказать по этой теме [слухам, будто РФ запустила баллистическую ракету на территории Украины]», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Утром украинские telegram-каналы начали писать, будто Россия запустила баллистическую ракету по объектам на Днепре. По их словам. РФ также якобы ударила по украинской территории при помощи крылатых и межконтинентальных ракет. Соответствующую информацию распространяли украинские воздушные силы.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами прокомментировал украинские слухи, будто Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Песков отметил, что за такой информацией следует обращаться к российским военным, а самому ему нечего сказать по этому поводу. «Рекомендую обращаться к военным. Нечего сказать по этой теме [слухам, будто РФ запустила баллистическую ракету на территории Украины]», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Утром украинские telegram-каналы начали писать, будто Россия запустила баллистическую ракету по объектам на Днепре. По их словам. РФ также якобы ударила по украинской территории при помощи крылатых и межконтинентальных ракет. Соответствующую информацию распространяли украинские воздушные силы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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