Песков прокомментировал слух о запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами прокомментировал украинские слухи, будто Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Песков отметил, что за такой информацией следует обращаться к российским военным, а самому ему нечего сказать по этому поводу.
«Рекомендую обращаться к военным. Нечего сказать по этой теме [слухам, будто РФ запустила баллистическую ракету на территории Украины]», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Утром украинские telegram-каналы начали писать, будто Россия запустила баллистическую ракету по объектам на Днепре. По их словам. РФ также якобы ударила по украинской территории при помощи крылатых и межконтинентальных ракет. Соответствующую информацию распространяли украинские воздушные силы.
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