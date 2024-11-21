В пермском музее PERMM проходят обыски по делу иноагента Гельмана*

Обыски также прошли у директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров
В музее современного искусства PERMM идут обыски по делу бывшего руководителя музея Марата Гельмана (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает «РЕН ТВ».
«Правоохранители проводят обыски по делу о терроризме иноагента Марата Гельмана в музее современного искусства PERMM. Обыски также уже прошли дома у директора музея Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров», — пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Марат Гельман являлся основателем и руководителем музея PERMM. В список террористов и экстремистов его внесли 13 ноября 2024 года.
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