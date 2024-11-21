В пермском музее PERMM проходят обыски по делу иноагента Гельмана*

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Обыски также прошли у директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров
Обыски также прошли у директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров Фото:

В музее современного искусства PERMM идут обыски по делу бывшего руководителя музея Марата Гельмана (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает «РЕН ТВ».

«Правоохранители проводят обыски по делу о терроризме иноагента Марата Гельмана в музее современного искусства PERMM. Обыски также уже прошли дома у директора музея Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров», — пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

Марат Гельман являлся основателем и руководителем музея PERMM. В список террористов и экстремистов его внесли 13 ноября 2024 года. 

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В музее современного искусства PERMM идут обыски по делу бывшего руководителя музея Марата Гельмана (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает «РЕН ТВ». «Правоохранители проводят обыски по делу о терроризме иноагента Марата Гельмана в музее современного искусства PERMM. Обыски также уже прошли дома у директора музея Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров», — пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на источник. Марат Гельман являлся основателем и руководителем музея PERMM. В список террористов и экстремистов его внесли 13 ноября 2024 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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