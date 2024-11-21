Осужденный за хищение пермский экс-священник Вернигор передумал ехать на СВО

Осужденный за хищение и лишенный сана бывший священник Николай Вернигор не поедет на спецоперацию. Он продолжит отбывать наказание в исправительной колонии
«Экс-священник Вернигор останется в колонии», — пишет 59.RU со ссылкой на адвоката Вернигора Андрея Радостева. Ранее стало известно, что бывший священнослужитель изъявил желание отправиться на спецоперацию, но его супруга подала жалобу в прокуратуру. По мнению жены осужденного, ее муж не может быть военнослужащим по религиозным убеждениям. Также она отмечала, что супруг мог пойти на такое решение под давлением.
В июне этого года Вернигор приговорен к семи годам колонии общего режима за кражи и хищение церковного имущества. До этого церковь лишила его сана священнослужителя. Вернигор пытался обжаловать приговор, но суд вышестоящей инстанции оставил его в силе.
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