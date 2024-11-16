Осужденный за кражу икон экс-священник Вернигор из Прикамья собирается на СВО

Бывший пермский священник Николай Вернигор, которого осудили за кражу икон, серебра и хищение 10 млн рублей, изъявил желание отправиться на спецоперацию. Об этом сообщила его жена.
«В среду я наконец-то смогла созвониться с мужем. Он мне сообщил, что ему открыли глаза (сидел в ШИЗО за то, что не сбрил бороду — прим. URA.RU). Он подписал контракт на СВО. До этого мой муж, наоборот, говорил, что он как священник не имеет права брать в руки оружие», — рассказала Анастасия Вернигор порталу 59.RU.
Супруга осужденного и адвокат направили обращение в прокуратуру с просьбой опротестовать решение. По мнению заявителей, на экс-священника надавили.
Вернигора задержали в 2022 году. Его лишили сана и обвинили в растрате церковного имущества. По решению суда — приговорили к семи годам колонии. В сентябре этого года защите было отказано в апелляции о смягчении наказания.
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