16 ноября 2024
15 ноября 2024

Осужденный за кражу икон экс-священник Вернигор из Прикамья собирается на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Николая Вернигора лишили сана и обвинили в растрате церковных средств
Николая Вернигора лишили сана и обвинили в растрате церковных средств Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывший пермский священник Николай Вернигор, которого осудили за кражу икон, серебра и хищение 10 млн рублей, изъявил желание отправиться на спецоперацию. Об этом сообщила его жена.

«В среду я наконец-то смогла созвониться с мужем. Он мне сообщил, что ему открыли глаза (сидел в ШИЗО за то, что не сбрил бороду — прим. URA.RU). Он подписал контракт на СВО. До этого мой муж, наоборот, говорил, что он как священник не имеет права брать в руки оружие», — рассказала Анастасия Вернигор порталу 59.RU.

Супруга осужденного и адвокат направили обращение в прокуратуру с просьбой опротестовать решение. По мнению заявителей, на экс-священника надавили.

Вернигора задержали в 2022 году. Его лишили сана и обвинили в растрате церковного имущества. По решению суда — приговорили к семи годам колонии. В сентябре этого года защите было отказано в апелляции о смягчении наказания.

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Бывший пермский священник Николай Вернигор, которого осудили за кражу икон, серебра и хищение 10 млн рублей, изъявил желание отправиться на спецоперацию. Об этом сообщила его жена. «В среду я наконец-то смогла созвониться с мужем. Он мне сообщил, что ему открыли глаза (сидел в ШИЗО за то, что не сбрил бороду — прим. URA.RU). Он подписал контракт на СВО. До этого мой муж, наоборот, говорил, что он как священник не имеет права брать в руки оружие», — рассказала Анастасия Вернигор порталу 59.RU. Супруга осужденного и адвокат направили обращение в прокуратуру с просьбой опротестовать решение. По мнению заявителей, на экс-священника надавили. Вернигора задержали в 2022 году. Его лишили сана и обвинили в растрате церковного имущества. По решению суда — приговорили к семи годам колонии. В сентябре этого года защите было отказано в апелляции о смягчении наказания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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