Украина ударила по объекту культурного наследия в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ обстреляли церковь в Курской области (архивное фото)
ВСУ обстреляли церковь в Курской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные обстреляли старинный храм в Курской области, а именно Ансамбль церкви Рождества Христова в селе Уланок. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Уголовное дело возбуждено по статьям, связанным с террористической деятельностью и ущербом культурному наследию.

«Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к повреждению объекта культурного наследия в Суджанском районе Курской области», — передает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что инцидент произошел в середине ноября. ВСУ нанесли удар с помощью артиллерийской системы и другого тяжелого вооружения. В результате этой атаки объект культурного значения был значительно поврежден.

В рамках расследования предпринимаются меры для установления всех лиц, причастных к данному преступлению, и привлечения их к ответственности. Следствие направлено на полное выяснение обстоятельств происшествия и оценку ущерба, нанесенного культурному наследию Российской Федерации.

В сентябре украинских беспилотник атаковал белгородскую церковь в селе Грузское. В результате произошел пожар, загорелась кровля храма. Настоятель церкви также пострадал, он получил контузию, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные обстреляли старинный храм в Курской области, а именно Ансамбль церкви Рождества Христова в селе Уланок. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Уголовное дело возбуждено по статьям, связанным с террористической деятельностью и ущербом культурному наследию. «Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к повреждению объекта культурного наследия в Суджанском районе Курской области», — передает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что инцидент произошел в середине ноября. ВСУ нанесли удар с помощью артиллерийской системы и другого тяжелого вооружения. В результате этой атаки объект культурного значения был значительно поврежден. В рамках расследования предпринимаются меры для установления всех лиц, причастных к данному преступлению, и привлечения их к ответственности. Следствие направлено на полное выяснение обстоятельств происшествия и оценку ущерба, нанесенного культурному наследию Российской Федерации. В сентябре украинских беспилотник атаковал белгородскую церковь в селе Грузское. В результате произошел пожар, загорелась кровля храма. Настоятель церкви также пострадал, он получил контузию, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...