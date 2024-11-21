Украина ударила по объекту культурного наследия в Курской области

Украинские военные обстреляли старинный храм в Курской области, а именно Ансамбль церкви Рождества Христова в селе Уланок. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Уголовное дело возбуждено по статьям, связанным с террористической деятельностью и ущербом культурному наследию.
«Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к повреждению объекта культурного наследия в Суджанском районе Курской области», — передает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что инцидент произошел в середине ноября. ВСУ нанесли удар с помощью артиллерийской системы и другого тяжелого вооружения. В результате этой атаки объект культурного значения был значительно поврежден.
В рамках расследования предпринимаются меры для установления всех лиц, причастных к данному преступлению, и привлечения их к ответственности. Следствие направлено на полное выяснение обстоятельств происшествия и оценку ущерба, нанесенного культурному наследию Российской Федерации.
В сентябре украинских беспилотник атаковал белгородскую церковь в селе Грузское. В результате произошел пожар, загорелась кровля храма. Настоятель церкви также пострадал, он получил контузию, передает 360.ru.
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