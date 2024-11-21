Появилось видео с вооруженным свердловчанином, который открыл стрельбу в ТЦ

Жителя Каменска-Уральского (Свердловская область), который открыл стрельбу в ТРЦ «Магнит», пытались обезвредить двое мужчин. У одного из них был нож, следует из видео, которое появилось в соцсетях.
«На видео, похоже, то, из-за чего весь движ в ТРЦ „Магнит“ (Апельсин). Человек с предметом, похожим на пистолет, борется с человеком, у которого в руке предмет, похожий на нож», — рассказал подписчик сообщества «Инцидент Каменск-Уральский», где опубликовали видео.
Стрельба произошла днем 21 ноября. По предварительным данным, пострадали два человека. Их госпитализировали.
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