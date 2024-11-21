«На полу много крови»: в свердловском ТЦ устроили перестрелку. Фото

В торговом центре Каменска-Уральского произошла стрельба

21 ноября 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Все произошло в Каменске-Уральском (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Каменске-Уральском в ТЦ «Мегамарт», по неофициальным данным, произошла стрельба. По словам очевидцев, есть раненые. «На первом этаже на полу много крови. Говорят, что стрельбу устроили двое мужчин», — сказал собеседник URA.RU. На месте работают спецслужбы. По словам второго очевидца, ранения якобы получили парни, которые и открыли стрельбу. Официальный представитель свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых подтвердил факт произошедшей в ТЦ стрельбы. По его сведениям, на место ЧП оперативно прибыла и приступила к работе усиленная следственнно-оперативная группа территориального ОВД. «Сыщики уголовного розыска личности участников инцидента уже установили. По предварительным данным, ими оказались два местных жителя: гражданин Акулов и Ширянкин. Оба доставлены в горбольницу, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. У одного — ножевое ранение, у второго — огнестрельное. В момент инцидента они были внутри ТЦ. Между ними произошел конфликт, который, к большому сожалению, мирным путем урегулировать не удалось. Один схватился за колюще-режущий предмет, второй за травматический пистолет. Орудия преступления и гильзы сыщики изъяли в качестве вещдоков и приобщили к материалам проверки. Сейчас оперуполномоченные тщательно анализируют записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают работников и посетителей, чтобы установить подробные и точные обстоятельства ЧП. По итогам разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — отметил офицер. На месте ЧП работают силовики Фото: telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском в ТЦ «Мегамарт», по неофициальным данным, произошла стрельба. По словам очевидцев, есть раненые. «На первом этаже на полу много крови. Говорят, что стрельбу устроили двое мужчин», — сказал собеседник URA.RU. На месте работают спецслужбы. По словам второго очевидца, ранения якобы получили парни, которые и открыли стрельбу. Официальный представитель свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых подтвердил факт произошедшей в ТЦ стрельбы. По его сведениям, на место ЧП оперативно прибыла и приступила к работе усиленная следственнно-оперативная группа территориального ОВД. «Сыщики уголовного розыска личности участников инцидента уже установили. По предварительным данным, ими оказались два местных жителя: гражданин Акулов и Ширянкин. Оба доставлены в горбольницу, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. У одного — ножевое ранение, у второго — огнестрельное. В момент инцидента они были внутри ТЦ. Между ними произошел конфликт, который, к большому сожалению, мирным путем урегулировать не удалось. Один схватился за колюще-режущий предмет, второй за травматический пистолет. Орудия преступления и гильзы сыщики изъяли в качестве вещдоков и приобщили к материалам проверки. Сейчас оперуполномоченные тщательно анализируют записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают работников и посетителей, чтобы установить подробные и точные обстоятельства ЧП. По итогам разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — отметил офицер.