Муниципальный чиновник из ДНР и мирные жители ранены при обстреле ВСУ

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12 граждан ДНР получили ранения после обстрела ВСУ
12 граждан ДНР получили ранения после обстрела ВСУ Фото:
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Сегодня, 21 ноября в результате обстрела ВСУ центра Горловки (Донецкая Народная Республика) пострадали 12 мирных жителей, включая главу Никитовского района Ирину Джеломанову. Как сообщают местные власти, среди раненых есть как взрослые, так и дети. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Враг продолжает обстрелы города, бессмысленные с военной точки зрения и чувствительные только для гражданского населения», — отметил Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, обстрелы касаются не только жилых районов, но и критически важной инфраструктуры.

Десятки тысяч жителей Горловки сейчас оказались без электричества и тепла. Местные власти прилагают все усилия для скорейшего восстановления жизненно необходимых услуг. Глава региона выразил надежду на скорое восстановление нормальной жизни города и пожелал всем пострадавшим быстрого выздоровления.

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Сегодня, 21 ноября в результате обстрела ВСУ центра Горловки (Донецкая Народная Республика) пострадали 12 мирных жителей, включая главу Никитовского района Ирину Джеломанову. Как сообщают местные власти, среди раненых есть как взрослые, так и дети. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. «Враг продолжает обстрелы города, бессмысленные с военной точки зрения и чувствительные только для гражданского населения», — отметил Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, обстрелы касаются не только жилых районов, но и критически важной инфраструктуры. Десятки тысяч жителей Горловки сейчас оказались без электричества и тепла. Местные власти прилагают все усилия для скорейшего восстановления жизненно необходимых услуг. Глава региона выразил надежду на скорое восстановление нормальной жизни города и пожелал всем пострадавшим быстрого выздоровления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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