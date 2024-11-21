Муниципальный чиновник из ДНР и мирные жители ранены при обстреле ВСУ

Сегодня, 21 ноября в результате обстрела ВСУ центра Горловки (Донецкая Народная Республика) пострадали 12 мирных жителей, включая главу Никитовского района Ирину Джеломанову. Как сообщают местные власти, среди раненых есть как взрослые, так и дети. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Враг продолжает обстрелы города, бессмысленные с военной точки зрения и чувствительные только для гражданского населения», — отметил Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, обстрелы касаются не только жилых районов, но и критически важной инфраструктуры.
Десятки тысяч жителей Горловки сейчас оказались без электричества и тепла. Местные власти прилагают все усилия для скорейшего восстановления жизненно необходимых услуг. Глава региона выразил надежду на скорое восстановление нормальной жизни города и пожелал всем пострадавшим быстрого выздоровления.
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