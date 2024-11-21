Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга затягиваются

В Березовском (Свердловская область), где разворачивается мощная политическая интрига вокруг переизбрания действующего мэра Евгения Писцова, снова откладывается конкурс по выбору нового главы. Как стало известно URA.RU, второй этап, который должен был состояться 28-29 ноября, перенесен на январь.
«От четверки депутатов, которые входят в конкурсную комиссию, поступило ходатайство о переносе сроков — якобы ноябрь-декабрь неудобное время для таких вопросов, у многих отпуска, командировки. Перенесли на двадцатые числа января», — поделился источник. Председатель конкурсной комиссии Владимир Шауракс эту информацию подтвердил, но от описания подробностей воздержался.
Согласно одной из версий, перенос вызван желанием областных чиновников договориться с нелояльными Писцову депутатами думы, отказывающимися голосовать за него. Одни собеседники агентства во власти считают, что фронду координирует один из богатейших депутатов заксобрания Вячеслав Брозовский (у него с Писцовым давний конфликт), другие — что спикер думы Алексей Горевой, выдвинувший на выборы свою кандидатуру.
Это уже не первый раз, когда сдвигаются сроки выборов. Изначально фамилии кандидатов, которые прошли отбор, должны были назвать 30 сентября, но в итоге озвучили только в начале ноября. Предполагалось, что в конце месяца они защитят свои проекты по развитию Березовского, и среди лучших будет выбран новый мэр. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.
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