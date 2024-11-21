Как сложилась судьба героини шоу «Беременна в 16» из Краснотурьинска

Свердловчанка из «Беременна в 16» снялась в ток-шоу «Жизнь после шоу. Б16»

21 ноября 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Выпуск с Наташей выходил в октябре 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Героиня шестого сезона шоу «Беременна в 16» Наташа из Краснотурьинска (Свердловская область) снялась в ток-шоу «Жизнь после шоу. Б16». Девушка рассказала, что успела развестись с Сергеем, отцом ребенка. Наладить отношения пара попытается на проекте, где им помогут психологи и другие профессионалы, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала «Ю». Восьмиклассница рано столкнулась с жизненными трудностями: в 10 лет она потеряла мать, в семье не получала поддержки и любви со стороны бабушки, брата и сестры. Счастье Наташа нашла в 18-летнем Сергее, чуть позже девушка забеременела. Молодые люди решили пожениться, но семейная жизнь не заладилась — появились постоянные ссоры. Поводов было много: Сергей вел себя агрессивно, не работал, предпочитал жить на пенсию Наташи, которую она получала по потере кормильца. К тому же парня выводили любые мелочи, чем он пугал девушку. После съемок программы Наталья и Сергей развелись. Причин было несколько: парень бил супругу и занимался тотальным контролем: девушка не могла выйти погулять, встретиться с подругами и родной сестрой. С последней отношения разладились. Несмотря на это, чуть позже пара вновь сошлась. Сейчас ребята живут вместе и продолжают ругаться. «Наташа хочет, чтобы Сергей изменил свое поведение: устроился на работу, начал зарабатывать, перестал агрессировать. Она боится, что когда-нибудь это может закончиться трагедией. В студии ток-шоу „Жизнь после шоу. Б16“ Наташе и Сереже предстоит выяснить, какова их реальная причина развода и правда ли, что девушка изменяла отцу своего ребенка», — поделились на телеканале «Ю». Выпуск с уралочкой появится в эфире 23 ноября. Ранее Олеся Галикаева из Екатеринбурга, тоже участница шоу «Мама в 16», появилась в выпуске «Жизнь после шоу. Б16». Героиня рассказала, что ее бывший муж Владимир практически не принимает участия в воспитании их дочери, но Олеся справляется сама: девушка начала хорошо зарабатывать и у нее появился новый парень. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Героиня шестого сезона шоу «Беременна в 16» Наташа из Краснотурьинска (Свердловская область) снялась в ток-шоу «Жизнь после шоу. Б16». Девушка рассказала, что успела развестись с Сергеем, отцом ребенка. Наладить отношения пара попытается на проекте, где им помогут психологи и другие профессионалы, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала «Ю». Восьмиклассница рано столкнулась с жизненными трудностями: в 10 лет она потеряла мать, в семье не получала поддержки и любви со стороны бабушки, брата и сестры. Счастье Наташа нашла в 18-летнем Сергее, чуть позже девушка забеременела. Молодые люди решили пожениться, но семейная жизнь не заладилась — появились постоянные ссоры. Поводов было много: Сергей вел себя агрессивно, не работал, предпочитал жить на пенсию Наташи, которую она получала по потере кормильца. К тому же парня выводили любые мелочи, чем он пугал девушку. После съемок программы Наталья и Сергей развелись. Причин было несколько: парень бил супругу и занимался тотальным контролем: девушка не могла выйти погулять, встретиться с подругами и родной сестрой. С последней отношения разладились. Несмотря на это, чуть позже пара вновь сошлась. Сейчас ребята живут вместе и продолжают ругаться. «Наташа хочет, чтобы Сергей изменил свое поведение: устроился на работу, начал зарабатывать, перестал агрессировать. Она боится, что когда-нибудь это может закончиться трагедией. В студии ток-шоу „Жизнь после шоу. Б16“ Наташе и Сереже предстоит выяснить, какова их реальная причина развода и правда ли, что девушка изменяла отцу своего ребенка», — поделились на телеканале «Ю». Выпуск с уралочкой появится в эфире 23 ноября. Ранее Олеся Галикаева из Екатеринбурга, тоже участница шоу «Мама в 16», появилась в выпуске «Жизнь после шоу. Б16». Героиня рассказала, что ее бывший муж Владимир практически не принимает участия в воспитании их дочери, но Олеся справляется сама: девушка начала хорошо зарабатывать и у нее появился новый парень.