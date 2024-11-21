Как сложилась судьба героини шоу «Беременна в 16» из Краснотурьинска

Героиня шестого сезона шоу «Беременна в 16» Наташа из Краснотурьинска (Свердловская область) снялась в ток-шоу «Жизнь после шоу. Б16». Девушка рассказала, что успела развестись с Сергеем, отцом ребенка. Наладить отношения пара попытается на проекте, где им помогут психологи и другие профессионалы, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала «Ю».
Восьмиклассница рано столкнулась с жизненными трудностями: в 10 лет она потеряла мать, в семье не получала поддержки и любви со стороны бабушки, брата и сестры. Счастье Наташа нашла в 18-летнем Сергее, чуть позже девушка забеременела.
Молодые люди решили пожениться, но семейная жизнь не заладилась — появились постоянные ссоры. Поводов было много: Сергей вел себя агрессивно, не работал, предпочитал жить на пенсию Наташи, которую она получала по потере кормильца. К тому же парня выводили любые мелочи, чем он пугал девушку.
После съемок программы Наталья и Сергей развелись. Причин было несколько: парень бил супругу и занимался тотальным контролем: девушка не могла выйти погулять, встретиться с подругами и родной сестрой. С последней отношения разладились. Несмотря на это, чуть позже пара вновь сошлась.
Сейчас ребята живут вместе и продолжают ругаться. «Наташа хочет, чтобы Сергей изменил свое поведение: устроился на работу, начал зарабатывать, перестал агрессировать. Она боится, что когда-нибудь это может закончиться трагедией. В студии ток-шоу „Жизнь после шоу. Б16“ Наташе и Сереже предстоит выяснить, какова их реальная причина развода и правда ли, что девушка изменяла отцу своего ребенка», — поделились на телеканале «Ю». Выпуск с уралочкой появится в эфире 23 ноября.
Ранее Олеся Галикаева из Екатеринбурга, тоже участница шоу «Мама в 16», появилась в выпуске «Жизнь после шоу. Б16». Героиня рассказала, что ее бывший муж Владимир практически не принимает участия в воспитании их дочери, но Олеся справляется сама: девушка начала хорошо зарабатывать и у нее появился новый парень.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!