Губернатор ХМАО Кухарук получил важный партийный статус

В обновленный состав президиума регионального политического совета «Единой России» вошли губернатор ХМАО Руслан Кухарук и мэр Сургута Максим Слепов. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.
«На сегодняшнем заседании президиума регионального совета были единогласно одобрены и рекомендованы для избрания в состав президиума следующие кандидатуры: Кухарук Руслан Николаевич, Слепов Максим Николаевич и одно место вакантное», — объявил лидер партии в ХМАО Борис Хохряков.
Их кандидатуры поддержали 94 из 95 присутствующих, один бюллетень оказался испорчен. За место в новом составе президиума боролись мэр Покачей Виктор Таненков, глава октябрьского района Сергей Заплатин, а также экс-командир батальона «Югра» и депутат Думы ХМАО Дмитрий Аксенов.
Ранее URA.RU писало, что во время форума первичных отделений партии Кухарук поддержал идею объявить 2025 год в Югре Годом исторического наследия. Однако решение будут принимать жители округа путем голосования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!