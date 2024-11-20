20 ноября 2024

Губернатор ХМАО Кухарук получил важный партийный статус

Кухарук вошел в президиум политсовета ЕР
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Кухарук вошел в президиум политсовета «Единой России»
Губернатор ХМАО Кухарук вошел в президиум политсовета «Единой России» Фото:

В обновленный состав президиума регионального политического совета «Единой России» вошли губернатор ХМАО Руслан Кухарук и мэр Сургута Максим Слепов. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.

«На сегодняшнем заседании президиума регионального совета были единогласно одобрены и рекомендованы для избрания в состав президиума следующие кандидатуры: Кухарук Руслан Николаевич, Слепов Максим Николаевич и одно место вакантное», — объявил лидер партии в ХМАО Борис Хохряков.

Их кандидатуры поддержали 94 из 95 присутствующих, один бюллетень оказался испорчен. За место в новом составе президиума боролись мэр Покачей Виктор Таненков, глава октябрьского района Сергей Заплатин, а также экс-командир батальона «Югра» и депутат Думы ХМАО Дмитрий Аксенов.

Ранее URA.RU писало, что во время форума первичных отделений партии Кухарук поддержал идею объявить 2025 год в Югре Годом исторического наследия. Однако решение будут принимать жители округа путем голосования.

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В обновленный состав президиума регионального политического совета «Единой России» вошли губернатор ХМАО Руслан Кухарук и мэр Сургута Максим Слепов. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий. «На сегодняшнем заседании президиума регионального совета были единогласно одобрены и рекомендованы для избрания в состав президиума следующие кандидатуры: Кухарук Руслан Николаевич, Слепов Максим Николаевич и одно место вакантное», — объявил лидер партии в ХМАО Борис Хохряков. Их кандидатуры поддержали 94 из 95 присутствующих, один бюллетень оказался испорчен. За место в новом составе президиума боролись мэр Покачей Виктор Таненков, глава октябрьского района Сергей Заплатин, а также экс-командир батальона «Югра» и депутат Думы ХМАО Дмитрий Аксенов. Ранее URA.RU писало, что во время форума первичных отделений партии Кухарук поддержал идею объявить 2025 год в Югре Годом исторического наследия. Однако решение будут принимать жители округа путем голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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