Портал «Грамота.ру» опубликовал список слов, которые претендуют на звание главного слова 2024 года. В него вошли понятия, которые стали особенно популярны за последнее время. И если с понятием «прилет» все успели познакомиться за последние два года, а слово «нарратив» узнали еще в школе, то вот с остальными словами знакомы еще не все. URA.RU приводит список потенциальных слов 2024 года и объясняет, что они значат.
Что такое вайб
Слово «вайб» происходит от английского vibrations, которое означает вибрации, а также энергию, которую ощущает человек в определенный момент или в определенном месте. Именно состояние во время какого-либо момента и означает слово «вайб».
Вайб может быть приятный, если человек проводит время в хорошей компании или на концерте любимой группы. Или негативный — если обстановка оказалась неприятной. Тогда можно также сказать «минус вайб» — значит, из-за атмосферы вокруг у человека испортилось настроение.
Что такое инсайт
Многим знакомо слово инсайд, которое означает непубличную информацию, которая стала известна журналистам. А вот инсайт означает совсем другое. Это слово происходит от английского insight, которое переводится как понимание или интуиция.
Инсайт — это озарение, которое произошло с человеком или командой во время обсуждения какой-то темы. Благодаря инсайту можно решить какую-то проблему или задачу, которая раньше считалась невыполнимой. В мультфильме бы инсайт персонажа проиллюстрировали внезапно загоревшейся лампочкой над головой.
Что такое аскеза
Аскеза — это избавление от физических и материальных благ ради достижения своих целей. Слово пришло в массы из духовных практик и используется, когда человек специально лишает себя чего-либо привычного ради того, чтобы достичь желаемого результата.
Что такое пов
Аббревиатура пов расшифровывается как Point of View — точка зрения. Обычно это слово добавляют в начале, чтобы подчеркнуть, что описание ситуации ведется от первого лица. В этом тексте можно использовать слово так: пов — пишешь статью про номинантов на «Слово года» и значение некоторых из них и сам узнаешь впервые.
Что такое сап
Сап — это сокращение от английского «what»s up», которое используют для приветствия. Слово сап используют аналогично — в начале диалога поприветствовать собеседника и спросить у него, как дела.
Что такое скуф
Слово скуф используют, чтобы обозначить мужчину средних лет, который не следит за собой. Обычно у скуфов есть лишний вес, залысины и пивной живот. Они носят грязную одежду, получают небольшую зарплату и проводят время играя в видеоигры или смотря телевизор. Также к образу скуфа часто добавляются консервативные политические взгляды.
Что такое нормис
Нормисами в интернете называют людей, которые разделяют популярные в массе мнения, увлекаются тем, что сейчас популярно в обществе и в целом не отличаются от массы. Часто люди, которые используют это слово, противопоставляют нормисов себе, чтобы подчеркнуть необычные вкусы, увлечения или взгляды на самые разные вещи.
Что такое абьюз
В английском языке слово «abuse» означает злоупотреблять или плохо обращаться. Слово используют для описания отношений: абьюзом можно назвать любое насилие одного человека по отношению к другому. Начиная от физических избиений и заканчивая манипуляциями, шантажом или игнорированием.
Чаще всего слово используют в отношении человека, называя его «абьюзером». Если кто-то в паре использует свою силу, ресурсы или влияние, чтобы заставить второго сделать то, что он или она не хочет — значит, он проявляет абьюз.
Что такое осознанность
Сегодня под словом осознанность понимают умение жить здесь и сейчас, не отвлекаясь на переживания о прошлом и тревогу за будущее. Осознанные люди умеют концентрироваться на текущих ощущениях и своем внутреннем состоянии.
Раньше осознанность практиковали во время медитации и йоги, но термин и понятие со временем стало шире. Сегодня осознанность помогает многим людям избавиться от стресса и перестать испытывать тревожность.
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